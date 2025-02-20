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T.C. BANAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

ESAS NO : 2020/273 Esas

DAHİLİ DAVALI : HİLAL ALEMDAROĞLU ORULKAYA - 23681642260

Davacı Ayşe ERGÜL tarafından aleyhinize Miras Bırakan Sedat ALEMDAROĞLU'na açılan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davacı Ayşe ERGÜL, muris babaları Kadir ALEMDAROĞLU'nun, erkek çocuğu kollamak, kız çocuğundan mal kaçırmak amacıyla Banaz İlçesi Cumhuriyet Mah.103/18 ve 103/19 parsellerin tevhit ile meydana gelen 103/26 parseldeki taşınmazı, 102/137 parsel iken tefri edilen102/210 ve 211 parselleri satış göstererek karşılıksız devrettiğini; keza annesi Satı'nın da babalarından intikal edip, taksim sonucu annelerine bıraktıkları 102/131 parseldeki taşınmazı, kendisinden mal kaçırmak için karşılıksız olarak oğlu davalıya satış göstermek suretiyle devrettiğini belirterek, muvazaalı yapılan işlemlerin iptalini, iyi niyetli üçüncü şahıslara satılan taşınmazların değerinden miras payına düşenin tahsilini istemektedir. Dava devam ederken davalı Sedat ALEMDAROĞLU'nun vefat etmesi nedeniyle, Banaz Sulh Hukuk Mahkemesi'nin2024/122 E.-2024/133 K.Sayılı veraset ilamı uyarınca dosyaya dahili davalı olarak dahil edilmiş bulunmaktasınız.

Mahkememizce yapılan araştırma sonucunda mernis adresinize ulaşılamadığı, Kolluk tarafından yapılan adres araştırmasından ve bilinen son adresinin olan İsviçre ülkesindeki başkonsolosluklardan yapılan araştırmalarından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, Dahili Dava Dilekçesive duruşma gününün yurtdışında da yayın yapan bir gazeteden ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 05/03/2025 günü saat: 11:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, Dahili Dava Dilekçsei ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 30/12/2024