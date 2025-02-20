T.C.

SARIKAMIŞ

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2022/326 Esas, davacı İsmail Hakkı Alkan, davalılar Sarıkamış Maliye Hazinesi, Topkaya Köyü tüzel kişiliği Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;Dava konusu Sarıkamış ilçesi Topkaya Köyü bulunan 105 ada 74 parsel sayılı taşınmazın maliki davacı İsmail Hakkı Alkan olduğu, bu taşınmazın hemen bitişiğinde ise davacının amcasının oğlu olan Tuncer Alkan adına kayıtlı105 ada 75 ve 105 ada 76 parsel sayılı taşınmazlar olduğu, davacıya ait 105 ada 74 parsel sayılı taşınmaz ile Tuncer Alkan adına kayıtlı olan 105 ada 75 ve 105 ada 76 parsel sayılı taşınmazlar 105 ada 74 parsel sayılı taşınmazın devamı olduğu Türk Medeni Kanunu'nun 713. Maddesi gereğince zilyetlikle kazanım isteğine ilişkin dava açıldığı, dosyanın derdest olduğu görülmekle,

Fen bilirkişi raporu özetle; Topkaya Köyünün tescilli kadastro durumuna göre kadastro yolu olarak tescil harici bırakılan alanda, dava dışı 123 ada 21 parsel sınırları içerisinde, dava dışı olan 123 ada 20 parsel numaralı taşınmaz sınırları içerisinde kalmakta olduğu fen bilirkişi raporunca tespit edilmiştir.

Türk Medeni Kanunu'nun (TMK) 713/1. gereğince açılan bu davaya karşı son ilan tarihinden itibaren üç ay içinde ilanda belirtilen koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz edenlerin mahkememize yazılı olarak başvurmaları gerektiği hususu ilan olunur. 06.02.2024