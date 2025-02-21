İDİL SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2023/79 Esas

KARAR NO : 2024/259

MİRASÇI: GÜLSÜM DOĞAN - 16451659636

MİRASÇI : ABDULLAH ASMAN -64891059226

Davacı aleyhine mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (El Yazılı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce verilen 27/11/2024 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul)Tam Kabul karar verilmiştir.HÜKÜM :"1-Şırnak ili, İdil ilçesi, Yazman Mahallesi/ Köyü, Cilt no:71, Hane no:15 , BSN: 3"de nüfusa kayıtlı bulunan Hüseyin ve Nure'den olma, 01/07/1930 doğumlu, T.C 18047897026 kimlik numaralı Fasli ASMAN'ın 30/01/2020 tarihinde vefatı ile el yazmalı olarak bırakmış olduğu vasiyetnamesinin açılıp okunduğunun TESPİTİNE,

2-Davanın mahiyeti icabı harç alınmasına yer olmadığına,

3-Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Dair, tarafların yokluğunda, mahkememize veya başka bir yer Sulh Hukuk Mahkemesi'ne, sunulacak bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunularak tutanağa geçirilmek suretiyle gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. " şeklinde karar verilmiş olup;

Tüm araştırmalara rağmen yukarıda bilgileri yazılı olan mirasçının ikametgahı, meskeni ve işyeri adresi tespit edilemediğinden, adresi meçhul sayılan mirasçı hakkındaki karar özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince ilanen tebliğine, Tebligat Kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.20/02/2025

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