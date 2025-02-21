T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2025 - 11:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2025 - 11:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 11:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 11:04

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Taşınmazın bulunduğu alanın altyapısı tamamlanmadığı için bölgeye, ulaşım zordur. Taşınmaz bulunduğu alanın, yol, su, elektrik vb. altyapısı bulunmamaktadır. Arsa, kırsal bir bölgede olup arsa üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Taşınmaza, Yediveren Sokaktan yaya olarak ulaşılmaktadır.Konu taşınmaz, Küçükçekmece Gölünü görmekte olup, Göle kuş uçumu yaklaşık 550 metre, bölgenin ana arter ulaşım yolu olan Bağlariçi Caddesine 336 metre mesafededir.Avcılar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2024 tarihli yazısında; Avcılar İlçesi, Firüzköy Mahallesi, 7 Pafta, 2540 parsel sayılı yerin, bir kısmı 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında, bir kısmı da 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalmaktadır. Denilmektedir.%10Haciz, Korunması gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır şerhli6.504.600,00 TL

19/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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