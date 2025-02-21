Örnek No:55*
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
2023/502 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/502 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firüzköy Mahallesi, Poyraz Caddesi, 7 pafta, 2540 parsel adresinde, tapu kayıtlarında, İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firüzköy Mahallesi, Köy altı mevkii, 2540 parselde kayıtlı 1.758,00 m² alanlı TARLA vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz, yapılaşmanın az olduğu arkeolojik SİT alanında bulunmakta olup numaratajı bulunmamaktadır.
Taşınmazın bulunduğu alanın altyapısı tamamlanmadığı için bölgeye, ulaşım zordur. Taşınmaz bulunduğu alanın, yol, su, elektrik vb. altyapısı bulunmamaktadır. Arsa, kırsal bir bölgede olup arsa üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Taşınmaza, Yediveren Sokaktan yaya olarak ulaşılmaktadır. Arkeolojik Sit Alanı olması nedeniyle konu taşınmazın bulunduğu alanın yol, su, elektrik gibi altyapısı yapılmamıştır.
Konu taşınmaz, Küçükçekmece Gölünü görmekte olup, Göle kuş uçumu yaklaşık 550 metre, bölgenin ana arter ulaşım yolu olan Bağlariçi Caddesine 336 metre mesafededir.
İmar Durumu :
Avcılar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2024 tarihli yazısında; Avcılar İlçesi, Firüzköy Mahallesi, 7 Pafta, 2540 parsel sayılı yerin, bir kısmı 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında, bir kısmı da 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalmaktadır. Denilmektedir.
KDV Oranı :
%10
Kaydındaki Şerhler:
Haciz, Korunması gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır şerhli
Kıymeti :
6.504.600,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2025 - 11:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2025 - 11:04
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 11:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 11:04
19/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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