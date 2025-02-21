İLAN

YALVAÇ MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



1-) Tapunun Isparta ili Yalvaç ilçesinde bulunan Yalvaç Belediye Başkanlığı adına kayıtlı Kaşaşağı mahallesi 1147 ada 2 parselde bulunan 1015.50 m2 olan arsa vasfındaki taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine göre açık artırma suretiyle satışı yapılacaktır.

2-) Kaşaşağı Mahallesi 1147 ada 2 parselde kayıtlı belediyemize ait 1015.50 m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli KDV dahil 5.720.000,00 TL olup %3 ihale geçici teminatı 171.600,00 TL'dir. İhaleye müteakip %6 kesin teminata iblağ olacaktır.

3-) İhale 11/03/2025 tarihine gelen SALI günü saat 10.45'te Belediye Başkanlığı – Belediye Sarayı Kat:2 Yalvaç adresinde Encümen huzurunda yapılacaktır.

4-) İhaleye ait şartname her gün mesai saatlerinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir, İhale dökümanları 1000 TL karşılığında satın alınabilir.

5-) İhaleye katılmak isteyenler açık artırma şartnamesinin 6. Maddesinde belirtilen belgeleri ile birlikte ihale saatinde hazır bulunmak zorundadırlar.

6-) Belediye encümeni ihaleyi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 29. maddesine istinaden gerekçesini bildirmek kaydı ile yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

7-) İhale üzerinde kalan istekli, İhale onayına müteakip 15 gün içinde %6 kesin teminatı, tellaliye-karar pulu ile KDV bedelinin tamamını peşin olarak ödeyecektir.

8-) İş bu (7) maddelik ilan metni anılan yasanın 17. ve 18. maddelerine istinaden ilan olunur. 14.02.2025



YALVAÇ MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI



#ilan.gov.tr Basın No:ILN02176059