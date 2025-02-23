T.C.

ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU



2024/24 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 13:31

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 13:45

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 13:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 13:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 13:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 13:55

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 14:10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 14:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 14:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 14:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 14:21

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 14:35

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 14:45

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, BAYAT Mahalle/Köy, 139 Ada, 1 Parsel, Ankara ili Ayaş İlçesi,Bayat Mah.139 ada 1 parsel sayılı,Tarla nitelikli 6.616,37 m2 yüzölçümlü Kadastro parselidir. Kadastro yoluna cephesi olmayıp, en yakın kadastro yolu 15 m batısında bulunan ören sığır yoludur. Ancak aralarında tescil harici alan bulunmaktadır. Parselin doğusu sınırından gecen köy arkası deresine cephelidir. Kuzeyi tescil harici alan, güneyindede 139 ada 2 nolu alan bulunmaktadır. Kuş Uçumu yaklaşık mesafe ile; Bayat mahallesi merkezinin 600 m kuzeyinde, Ayaş-Beypazarı yolunun 10 km kuzeyinde, Ayaş ilçe merkezinin 21 km kuzeydoğusunda ve Kızılay 15 Temmuz Milli İrade meydanının 46 km kuzeybatısında kalmaktadır.Parsel killi-tınlı toprak yapısında, topografik olarak %5-8 eğimli, geometrik olarak düzgün olmayan dikdörtgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi olmayıp, parsel üzerinde kendiliğinden yetişen ekonomik değeri olmayan çalı formu ağaççıklar mevcuttur. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 3.Sınıf tarım arazisidir.Adresi :Ankara İli Ayaş İlçesi, Bayat Mah. 139 Ada 1 Parsel Sayılı, Ayaş / ANKARAYüzölçümü : 6.616,37 m2İmar Durumu :-Kıymeti : 1.124.782,90 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, BAYAT Mahalle/Köy, 153 Ada, 24 Parsel, Ankara ili Ayaş İlçesi Bayat Mah. 153 ada 24 parsel sayılı, Ayaş ilçesi, Bayat Mah. "Ağıl-Avlu" nitelikli 1.157.81 m2 yüzölçümlü kadastro parselidir. Doğu sınırı Kadastro yoluna cephelidir. Kuş Uçumu yaklaşık mesafe ile; Bayat mahallesi merkezinde olup güneybatı çeperinde, Ayaş Beypazarı yolunun 10 km kuzeydoğusunda, Ayaş ilçe merkezinin 20 km kuzeydoğusunda ve Kızılay 15 Temmuz Milli İrade meydanının 46 km kuzeybatısında kalmaktadır..Adresi : Ankara İli Ayaş İlçesi,Bayat Mah. 153 Ada 24 Parsel Sayılı, Ayaş / ANKARAYüzölçümü : 1.157,81 m2İmar Durumu :-Kıymeti : 1.620.934,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, PINARYAKA Mahalle/Köy, 112 Ada, 2 Parsel, Ankara ili Ayaş İlçesi, Pınaryaka Mah.112 ada 2 parsel sayılı, Ayaş ilçesi, Pınaryaka Mah. Tarla nitelikli 2.597.87 m2 yüzölçümlü kadastro parselidir. Doğu sınırı Kadastro yoluna, Güneydoğu sınırı Karapınar suyuna cephelidir. Kuş Uçumu yaklaşık mesafe ile; Pınaryaka mahallesi merkezinde olup 1.3 km batısında, Feruz mahallesine giden yola(Ayaş Yolu) cepheli olup yolun solunda kalmaktadır. Ayaş Beypazarı yolunun 10 km kuzeydoğusunda, Ayaş ilçe merkezinin 21 km kuzeydoğusunda ve Kızılay 15 Temmuz Milli İrade meydanının 43 km kuzeybatısında kalmaktadır. Parsel killi-tınlı toprak yapısında, topografik olarak % 0-2 eğimli, geometrik olarak düzgün olmayan dikdörtgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi olmayıp, yörede yetişen tüm bitkilerin yetiştirilmesine uygun olup çevresi kadastro parselleri ile çevrilidir. Keşif tarihi itibariyle ekili olup, üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç bulunmamaktadır. Arazi kullanım kabiliyetine göre, 2.Sınıf tarım arazisidir.Adresi : Ankara İli Ayaş İlçesi, Pınaryaka Mah.112 Ada 2 Parsel Sayılı, Ayaş / ANKARAYüzölçümü : 2.597,87 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 1.039.148,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, BAYAT Mahalle/Köy, 104 Ada, 7 Parsel, Ankara ili Ayaş İlçesi, Bayat Mah. 104 ada 7 parsel sayılı, Ayaş ilçesi, Bayat Mah. Tarla nitelikli 5.434,26 m2 yüzölçümlü kadastro parselidir. Kadastro yoluna cephesi olmayıp, en yakın kadastro yolu 100 m güneyinden geçen Örencik yoludur. Parselin 250 m güneyinden İlhan deresi geçmektedir .Kuş Uçumu yaklaşık mesafe ile; Bayat mahallesi merkezinin 2 km kuzeydoğusunda, Ayaş-Beypazarı yolunun 13 km kuzeyinde, Ayaş ilçe merkezinin 22,5 km kuzeydoğusunda ve Kızılay 15 Temmuz Milli İrade meydanının 46 km kuzeybatısında kalmaktadır. Parsel killi-tınlı toprak yapısında, topografik olarak %3-5 eğimli, geometrik olarak düzgünolmayan kare bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi olmayıp, yörede yetişen tüm bitkilerin yetiştirilmesine uygun olup çevresi kadastro parselleri ile çevrilidir. Keşif tarihi itibariyle boş olup, üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç bulunmamaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 2.Sınıf tarım arazisidir.Adresi : Ankara İli Ayaş İlçesi, Bayat 104 Ada 7 Parsel Sayılı, Ayaş / ANKARAYüzölçümü : 5.434,26 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 1.901.991,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, BAYAT Mahalle/Köy, 116 Ada, 78 Parsel, Ankara ili Ayaş İlçesi, Bayat Mah.116 ada 78 parsel sayılı,Tarla nitelikli 18.310.92 m2 yüzölçümlü kadastro parselidir. Kadastro yoluna cephesi olmayıp parselin doğusu, batısı ve güneyi tescil harici alandır. Parselin 600 m kuzeyinden İlhan deresi geçmektedir. Kuş Uçumu yaklaşık mesafe ile; Bayat mahallesi merkezinin 3 km doğusunda, Ayaş-Beypazarı yolunun 13 km kuzeyinde, Ayaş ilçe merkezinin 23 km kuzeydoğusunda ve Kızılay 15 Temmuz Milli İrade meydanının 44 km kuzeybatısında kalmaktadır. Parsel killi-tınlı toprak yapısında, topografik olarak %6-8 eğimli, geometrik olarak kare bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği zayıf, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi bulunmamaktadır. Keşif tarihi itibariyle üzerinde herhangi bir tarımsal faaliyet olmayıp, kendiliğinden yetişmiş münferit çalı/ağaç grupları ile tek ve çok yıllık otsu bitkiler olan ham toprak özelliğindedir. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 3-4.Sınıf tarım arazisidir.Adresi : Ankara İli Ayaş İlçesi, Bayat 116 Ada 78 Parsel Sayılı, Ayaş / ANKARAYüzölçümü : 18.310,92 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 3.662.184,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, BAYAT Mahalle/Köy, 116 Ada, 55 Parsel, Bayat Mahallesi 116 ada 55 parsel:Ayaş ilçesi, Bayat Mah. Tarla nitelikli 2.248.16 m2 yüzölçümlü kadastro parselidir. Kadastro yoluna cephesi olmayıp, Kuzeybatısından Tekke çayı (İlhan deresi) geçmektedir. Kuş Uçumu yaklaşık mesafe ile; Bayat mahallesi merkezinin 3 km doğusunda, Ayaş-Beypazarı yolunun 13 km kuzeydoğusunda, Ayaş ilçe merkezinin 23 km kuzeydoğusunda ve Kızılay 15 Temmuz Milli İrade meydanının 44 km kuzeybatısında kalmaktadır. Parsel killi-tınlı toprak yapısında, topografik olarak %2-3 eğimli, geometrik olarak düzgün olmayan dikdörtgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi olmayıp, yörede yetişen tüm bitkilerin yetiştirilmesine uygun olup çevresi kadastro parselleri ile çevrilidir. Keşif tarihi itibariyle tarla olarak kullanılmakta olup,üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç bulunmamaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 2.Sınıf tarım arazisidir.Adresi : Ankara İli Ayaş İlçesi,Bayat 116 Ada 55 Parsel Sayılı, Ayaş / ANKARAYüzölçümü : 2.248,16 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 674.448,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, PINARYAKA Mahalle/Köy, 111 Ada, 54 Parsel, Ankara ili Ayaş İlçesi, Pınaryaka Mah. 111 ada 54 parsel sayılı, Ayaş ilçesi, Pınaryaka Mah. Çayır nitelikli 398.10 m2 yüzölçümlü kadastro parselidir. Kadastro yoluna cephesi olmayıp, kuzeyi, batısı ve güneyinden Karapınar suyu geçmektedir. Kuş Uçumu yaklaşık mesafe ile; Pınaryaka mahallesi merkezinde olup 1.3 km batısında, Ayaş Beypazarı yolunun 10 km kuzeydoğusunda, Ayaş ilçe merkezinin 21 km kuzeydoğusunda ve Kızılay 15 Temmuz Milli İrade meydanının 43 km kuzeybatısında kalmaktadır.Parsel killi toprak yapısında, topografik olarak %2-4 eğimli, geometrik olarak düzgün olmayan çokgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi bulunmamaktadır. Taban suyu yüksek olup parselin bir kısmı kamışlık ve kalan kısmında ise çayırlık durumdadır.Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 2.Sınıf tarım arazisidir.Adresi : Ankara İli Ayaş İlçesi,Pınaryaka Mah. 111 Ada 54 Parsel Sayılı, Ayaş / ANKARAYüzölçümü : 398,10 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 159.240,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.