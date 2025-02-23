T.C.

ORTACA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/7 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 13:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 13:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2025 - 13:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 13:42

Verilen satış kararı gereğince aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Taşınmaz Muğla İli Dalaman ilçesi, Sabunlu Mahallesi, Ayın mevkiinde bulunan 185 ada 37nolu 25.421,93m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazdır.Adresi : Sabunlu Mahallesi 185 Ada 37 Parsel Sayılı Taşınmaz Dalaman / MUĞLAYüzölçümü : 25.421,93 m2İmar Durumu : Dalaman Belediyesinin 17.02.2020 tarih ve 10612 sayılı yazısında, Değerlemeye konu taşınmazın Muğla İli 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı olarak planlanmış olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1//1000 ölçekli Uygulama imar planı bulunmamaktadır.Kıymeti : 13.269.403,60 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir

20/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.