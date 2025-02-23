T.C.ORTACA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
T.C.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
ORTACA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/7 SATIŞ
Verilen satış kararı gereğince aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/7 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz Muğla İli Dalaman ilçesi, Sabunlu Mahallesi, Ayın mevkiinde bulunan 185 ada 37nolu 25.421,93m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazdır.
Adresi : Sabunlu Mahallesi 185 Ada 37 Parsel Sayılı Taşınmaz Dalaman / MUĞLA
Yüzölçümü : 25.421,93 m2
İmar Durumu : Dalaman Belediyesinin 17.02.2020 tarih ve 10612 sayılı yazısında, Değerlemeye konu taşınmazın Muğla İli 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı olarak planlanmış olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1//1000 ölçekli Uygulama imar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 13.269.403,60 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 13:42
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 13:42
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2025 - 13:42
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 13:42
20/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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