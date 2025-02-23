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Giriş Tarihi: 24.02.2025 00:00

T.C.ORTACA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.
ORTACA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Verilen satış kararı gereğince aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz Muğla İli Dalaman ilçesi, Sabunlu Mahallesi, Ayın mevkiinde bulunan 185 ada 37nolu 25.421,93m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazdır.
Adresi : Sabunlu Mahallesi 185 Ada 37 Parsel Sayılı Taşınmaz Dalaman / MUĞLA
Yüzölçümü : 25.421,93 m2
İmar Durumu : Dalaman Belediyesinin 17.02.2020 tarih ve 10612 sayılı yazısında, Değerlemeye konu taşınmazın Muğla İli 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı olarak planlanmış olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1//1000 ölçekli Uygulama imar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 13.269.403,60 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 13:42
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 13:42
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2025 - 13:42
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 13:42

20/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02178376

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T.C.ORTACA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
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