DÜZCE'NİN MUTFAK KÜLTÜRÜ, MUTFAK SANATLARI MERKEZİ'NDE YAŞATILIYOR

Düzce Belediyesi tarafından 2021 yılında açılan Mutfak Sanatları Merkezi, şehrin mutfak kültürünü tanıtmak ve gastronomi alanındaki farkındalığı artırmak amacıyla büyük bir başarıya imza attı.

Düzceliler ve dışarıdan gelen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gören merkez, Düzce'nin geleneksel lezzetlerini modern bir bakış açısıyla sunarak, gastronomi turizmine önemli bir katkı sağlıyor.

YÖRESEL DÜZCE MUTFAĞINI KEŞFEDİN

Mutfak Sanatları Merkezi, Düzce'nin mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla tasarlandı.

Düzce Köftesi, Akçakoca Mancarlı Pidesi, Akçakoca Melengücceği Tatlısı ve Düzce Acıkası gibi coğrafi işaretli ürünler menüde öne çıkarken, merkezdeki menüde kahvaltıdan tatlılara, ana yemeklerden mezeye kadar geniş bir yelpazede lezzetli yöresel tatlar sunuluyor.

Zengin menü, hem yerel halkın ilgisini çekiyor hem de geleneksel Türk mutfağından farklı tatlar arayan misafirleri cezbediyor.

YEMEK KÜLTÜRÜNÜ GELECEĞE TAŞIYOR

Yerel mutfak kültürünü tanıtmak adına sadece mutfakla sınırlı kalmayan Düzce Belediyesi, geleneksel tariflerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla "Düzce Yemekleri ve Mutfak Sanatları" kitabını da hazırladı.

İkinci baskısı yayımlanan kitap, şehrin mutfak zenginliğini kalıcı bir hale getirdi.

"Geleneklerimizle Geleceğe" sloganı ile hazırlanan ve Düzce'nin gastronomik zenginliğini yansıtması açısından adeta bir rehber niteliği taşıyan kitapta, yerel malzemelerle hazırlanan ve nesilden nesile aktarılan geleneksel 321 tarif yer alıyor.

GASTRONOMİ TURİZMİ İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Mutfak Sanatları Merkezi'nin kurulması, Düzce'nin gastronomi turizmine de büyük katkı sağladı.

Hem yerel halk hem de şehre gelen turistler tarafından sıkça ziyaret edilen merkez, gastronomi turizmi açısından Düzce'yi cazibe merkezi haline getirme yolunda önemli bir adım oldu.

Düzce'nin gastronomik zenginliklerini keşfetmek isteyen herkesi ağırlamaya devam eden Mutfak Sanatları Merkezi, Düzce mutfağının farklı lezzetlerini tatma fırsatı sunuyor.