T.C. DEMİRCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen ve kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazın mülkiyet hakkının tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince mahkememizde açılmış Bedel Tespiti ve Tescil davasında; 1-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Demirci Şubesine yatırılacağı,2-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihi itibariyle 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

3-Açılacak davalarda husumetin Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,4-Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan (30) OTUZ gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı iptal davası açabilecekleri, 5-(30) OTUZ gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargı'da iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 21/02/2025

İLİ:MANİSA İLÇESİ:DEMİRCİ MAHALLESİ: AKINCILAR

Esas No Davalılar Ada Parsel Mülkiyet m² Duruşma gün ve saati 2025/25 Ahmet Tansel Erdoğan Bülent Bedeloğlu Deniz Güner Yılmaz Erengül Türeten Fisun Türk Gülgün Varol Güner Tunca Erdoğan Kadri Kudret Güner Meral Güner Meriç Erdoğan Nalan Güner Nilgün Şen Ömer Arpacı Yağızhan Güner Yağmur Güner Zeynep Yada Arısoy Zülal Durukan 368 ada 43 parsel 2135,29 m² 30/04/2025 saat 10:20