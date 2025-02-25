T.C.

KARS

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDE

Esas No :2017/443

DAVALI : ERDAL YEL

Mahkememizde görülmekte olan kamulaştırma davasına ilişkin davacı vekili tarafından sunulan dava dilekçesinde özetle; mülkiyeti davalılara ait olan Dava konusu Kars ili, Merkez ilçesi, İstasyon Mahallesi, 576 ada 22 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Maliye Hazinesi adına tapuya tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizin 2010/324 Esas, 2011/170 Karar ve 12/05/2011 tarihli ilamı ile; "...1-Davacı tarafından2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine göre açılan bedel tespiti ve tescil davasında aynı kanunun 7. ve 8. maddelerinde öngörülen uzlaşma şartlarına uyulmadan dava açılması sebebiyle davanın REDDİNE..." dair karar verildiği, davacı idare vekilinin temyizi üzerine, Yargıtay 5. Hukuk Dairesi'nin 2016/9249 Esas, 2017/12480 Karar ve 03/05/2017 Tarihli İlamı ile; Davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince kararın bozulmasına dair karar verildiği, bozma kararı akabinde dosyanın iş bu 2017/443 Esas kaydını aldığı görülmüştür.

Bozma ilamı akabinde, Mahkememizce yapılan 02/06/2022 tarihli keşif sonucu Fen Bilirkişi tarafından tanzim edilen raporda; "...Dava konusu Kars İli Merkez Karadağ Mahallesi (Eski İstasyon Mahallesi) sınırları dahilinde 576 ada 81 parsel (576 ada 22 parsel nolu taşınmazın ifrazından gelmektedir.) nolu taşınmaz olduğu ve alanının 38.68 m2 vasfının da demiryolu olduğu tarafımdan tespit edilmiştir. Taşınmazın tamamı kamulaştırma planı içerisinde kalmaktadır. 576 ada 80 parsel (576 ada 22 parsel nolu taşınmazın ifrazından gelmektedir.) nolu taşınmaz olduğu ve alanının 6078.54 m2 vasfının da tarla olduğu ve kamulaştırmadan arta kalan kısımdır." hususlarının bildirildiği,

İnşaat Mühendisi, Ziraat Mühendisi ve GDU Bilirkişi tarafından tanzim edilen raporda özetle; dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin 176,77 TL olduğunun bildirildiği görülmüştür.

Tüm aramalara rağmen adresine ve kendisine ulaşılamayan davalı Erdal Yel'e dava dilekçesi, yargıtay ilamı, bilirkişi raporları ile duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

DURUŞMA GÜNÜ: Duruşmanın atılı bulunduğu 21/05/2025 günü saat 10:45'de, Dava dilekçesini tebliğ aldığınız tarihten itibaren 2 HAFTA İÇERİSİNDE davaya cevap vermeniz, iddia ve savunmalarınızı yazılı olarak mahkememize sunmanız, cevap vermediğiniz ve daha sonra tarafınıza bildirilecek duruşma gününde hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda karar verilebileceği hususu HMK'nın 122., 126., 127. maddeleri uyarınca tarafınıza ihtar olunur. Ayrıca bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur. 20/02/2025