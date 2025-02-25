Örnek No:55*
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
2024/16255 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/16255 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, HOŞDERE Mahalle/Köy, 540 Ada, 1 Parsel, F Blok 16. kat 99 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm
Ana gayrimenkul;, 540 Ada, 1 parselde kayıtlı, B. A. K. BİNA VE ARSASI nitelikli, 8.841,97 m² alanlı kat mülkiyetli Site planlı Ana taşınmaz ile üzerinde betonarme karkas sistemle, kaliteli malzeme ve işçilikle, blok nizamlı inşa edilmiş F Bloktan ibarettir. Ana taşınmazda, kapalı otopark ve açık yüzme havuz alanı mevcuttur. Konu taşınmazın bulunduğu F Blok binaya ait, Başakşehir İlçesi Tapu Müdürlüğü arşivinde bulunan, üzerinde onay tarihi ve numarası bulunmayan kat irtifakına esas onaylı mimari avan tadilat projesi incelenmiştir. F Blok, 3 bodrum,zemin, 17 normal katlıdır. Mimari projesine göre, F Bloğun, bodrum katlarında, otopark ile binaya ait ortak alanlar, zemin ve normal katlarında toplam 101 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Site girişinde, 7/24 saat güvenlik bulunmaktadır. Blok binaya ait, kapalı ve açık otopark alanı bulunmaktadır. Blok girişi, zemin kat kotundan verilmiştir. Binanın dış cephesi, kompozit dış cephe kaplamalıdır. Binada, 2 adet asansör bulunmaktadır. Bina dış kapısı, alüminyum profillidir. Bina girişi, kat sahanlıkları, merdiven basamakları, mermer kaplamalıdır. 99 No?lu b. b. daire, onaylı mimari projesi ve yerinde yapılan tespite göre, F Blok binanın 16. Normal katında, Net:51 m² (Brüt:57 m²) alanda, oda, salon+açık planlı mutfak, antre, banyo hacimlerinden ibarettir. Taşınmaz, kuzey ve batı yönlerinde, panoramik manzaraya sahiptir. Havuzu görmektedir. Taşınmazın dış kapı no?su;99?dur. İç mekânlarında, salon, oda hacimlerinin zeminleri, lamine parke kaplamadır. Islak hacimlerin zeminleri, seramik kaplamalıdır. Yaşam hacimlerinde duvarlar, saten boyalı, tavanlar, kartonpiyerlidir. Mutfakta, mermeritten imal mutfak tezgâhı, mdfli malzemeden imal mutfak dolapları ile fırın, davlumbaz gibi ankastre mutfak ekipmanları mevcuttur. Banyoda, Hilton tipli dolaplı lavabo, klozet ile duş kabini bulunmaktadır. Isıtma sistemi, ısı pay ölçerli merkezi sistemlidir. Daire kapısı, çelik, iç kapıları, amerikan tipli, pencere doğramaları, pvc profillidir. Konu taşınmaz, kat, konum ve alan olarak onaylı mimari projesine uygundur.
İMAR DURUMU:
Başakşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında; Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Hoşdere Dereköy Çiftliği mevkii, 540 Ada, 1 Parsel sayılı yer, 1/1000 ölçekli, 07.02.2003 tasdik tarihli, Bahçeşehir Sıvat-Yeşiltepe Mevkii, Dereköy Çiftliği Mevkii Revizyon Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli ?22.09.2021 tasdik tarihli Ballıpınar, Sıvat -Yeşiltepe Mevkii, Dereköy Çiftliği Mevkiileri Revizyon Uygulama İmar Planı Dereköy Çiftliğindeki İrtifalara İlişkin Plan Notu İlavesi? kapsamında, Konut Alanında kalmakta olup, Blok Nizam, E:1,50olmak üzere, plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir. Denilmektedir.
Adresi :
Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Nezih Barut Caddesi, Spradon Residence Sitesi, F Blok, No:9 Daire:99 Başakşehir/ İSTANBUL
Yüzölçümü :
57 m2 Arsa Payı :
148/17684İmar Durumu:
Var
Kıymeti :
3.200.000,00 TLKDV Oranı:
%1
Kaydındaki Şerhler:
Kira Şerhi : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Lehine 99 Yıllığı 1 TL Den Kira Şerhi tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2025 - 13:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2025 - 13:36
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 13:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 13:36
21/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02178991