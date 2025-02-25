T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2025 - 13:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2025 - 13:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 13:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 13:36

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Ana gayrimenkul;, 540 Ada, 1 parselde kayıtlı, B. A. K. BİNA VE ARSASI nitelikli, 8.841,97 m² alanlı kat mülkiyetli Site planlı Ana taşınmaz ile üzerinde betonarme karkas sistemle, kaliteli malzeme ve işçilikle, blok nizamlı inşa edilmiş F Bloktan ibarettir. Ana taşınmazda, kapalı otopark ve açık yüzme havuz alanı mevcuttur. Konu taşınmazın bulunduğu F Blok binaya ait, Başakşehir İlçesi Tapu Müdürlüğü arşivinde bulunan, üzerinde onay tarihi ve numarası bulunmayan kat irtifakına esas onaylı mimari avan tadilat projesi incelenmiştir. F Blok, 3 bodrum,zemin, 17 normal katlıdır. Mimari projesine göre, F Bloğun, bodrum katlarında, otopark ile binaya ait ortak alanlar, zemin ve normal katlarında toplam 101 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Site girişinde, 7/24 saat güvenlik bulunmaktadır. Blok binaya ait, kapalı ve açık otopark alanı bulunmaktadır. Blok girişi, zemin kat kotundan verilmiştir. Binanın dış cephesi, kompozit dış cephe kaplamalıdır. Binada, 2 adet asansör bulunmaktadır. Bina dış kapısı, alüminyum profillidir. Bina girişi, kat sahanlıkları, merdiven basamakları, mermer kaplamalıdır. 99 No?lu b. b. daire, onaylı mimari projesi ve yerinde yapılan tespite göre, F Blok binanın 16. Normal katında, Net:51 m² (Brüt:57 m²) alanda, oda, salon+açık planlı mutfak, antre, banyo hacimlerinden ibarettir. Taşınmaz, kuzey ve batı yönlerinde, panoramik manzaraya sahiptir. Havuzu görmektedir. Taşınmazın dış kapı no?su;99?dur. İç mekânlarında, salon, oda hacimlerinin zeminleri, lamine parke kaplamadır. Islak hacimlerin zeminleri, seramik kaplamalıdır. Yaşam hacimlerinde duvarlar, saten boyalı, tavanlar, kartonpiyerlidir. Mutfakta, mermeritten imal mutfak tezgâhı, mdfli malzemeden imal mutfak dolapları ile fırın, davlumbaz gibi ankastre mutfak ekipmanları mevcuttur. Banyoda, Hilton tipli dolaplı lavabo, klozet ile duş kabini bulunmaktadır. Isıtma sistemi, ısı pay ölçerli merkezi sistemlidir. Daire kapısı, çelik, iç kapıları, amerikan tipli, pencere doğramaları, pvc profillidir. Konu taşınmaz, kat, konum ve alan olarak onaylı mimari projesine uygundur.Başakşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında; Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Hoşdere Dereköy Çiftliği mevkii, 540 Ada, 1 Parsel sayılı yer, 1/1000 ölçekli, 07.02.2003 tasdik tarihli, Bahçeşehir Sıvat-Yeşiltepe Mevkii, Dereköy Çiftliği Mevkii Revizyon Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli ?22.09.2021 tasdik tarihli Ballıpınar, Sıvat -Yeşiltepe Mevkii, Dereköy Çiftliği Mevkiileri Revizyon Uygulama İmar Planı Dereköy Çiftliğindeki İrtifalara İlişkin Plan Notu İlavesi? kapsamında, Konut Alanında kalmakta olup, Blok Nizam, E:1,50olmak üzere, plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir. Denilmektedir.Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Nezih Barut Caddesi, Spradon Residence Sitesi, F Blok, No:9 Daire:99 Başakşehir/ İSTANBUL57 m2148/17684Var3.200.000,00 TL%1Kira Şerhi : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Lehine 99 Yıllığı 1 TL Den Kira Şerhi tapu Kaydındaki Gibidir.

21/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.