YIKIM VE ENKAZ KALDIRMA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Giriş Tarihi: 27.02.2025 00:00
YIKIM VE ENKAZ KALDIRMA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIRTUZLA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
|İKN
|:
|2025/259714
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|TUZLA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
|b) Adresi
|:
|EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. NO:17 34945 TUZLA/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|4440906 - 2165814773
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|TUZLA İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN, 6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA RİSKLİ VE METRUK YAPILARIN NÜFUS VE EŞYADAN TAHLİYE EDİLEREK YIKILMASI VE ENKAZININ KALDIRILMASI İŞİ
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|Muhtelif 16 kalemden oluşan yıkım ve enkaz kaldırılması işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|TUZLA
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Yer tesliminden itibaren 260 (İkiYüzAltmış) takvim günüdür.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|20.03.2025 - 11:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|Tuzla Belediyesi İhale Salonu
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyim belgeleri:
|Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
|4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
|Y1 GRUBU YIKIM İŞLERİ YETKİ BELGESİ
|4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
|4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|BIII grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
|4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
|İnşaat Mühendisliği
|İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
|Asgari Oran
|Azami Oran
|Fiyat Dışı
Unsur Puanı
|2.sınıf çam kerestesi ile tahta perde yapılması
|1,552868%
|2,329303%
|2
|Şantiye Dışına Kamyonla Kazı Malzemesi ve Moloz Nakli
|23,05613%
|34,584196%
|14
|Hurda Malzeme Karşılığı Makine İle Demirli Demirsiz Beton İnşaat Yıkımı
|2,63809%
|3,957135%
|5
|Tuzla İlçesinde Oto Treyler İle Paletli Ve Lastikli Tekerlekli Yıkım Makinelerinin Nakli (Yakıt ve Şöför Yükleniciye Ait)
|0,831351%
|1,247026%
|1
|Tuzla İlçesinde Oto Treyler İle Hidrolik Paletli Yıkım Ekskavatörünün (55 Tonluk, 21 mt Ön Ataşmanlı, Döner Tip Hidrolik Basınçla Çalışan Çeneli) Yıkım Makinelerinin Nakli (Yakıt ve Şöför Yükleniciye Ait)
|0,593822%
|0,890733%
|1
|Tehlike Teşkil Eden Parsel, İnşaat Sahası, Yol Kenarı vb. Yerlerin Etrafını Galvanizli Sac Levha İle Kalıcı Kapatılmması
|2,204115%
|3,306173%
|3
|Arazöz İle Sulama Yapılması
|3,167051%
|4,750576%
|4
|Doğalgaz Kutusu Deplasesi
|1,26682%
|1,900231%
|3
|Tahliyesi Yapılmamış Dairelerin Eşyalarının Nakliye Aracına Taşınması, Yediemin Depolarına Nakliyesi ve Boşatılması
|1,108468%
|1,662702%
|2
|Yıkımı Yapılacak Binalar İçin Asbest Envanter Raporlarının Hazırlanması
|1,187644%
|1,781466%
|2
|Yıkımı Yapılacak Binalarda Açık Alanda Bulunan Asbestli Malzemelerin Sökülmesi ve Bertaraf Edilmesi
|0,712586%
|1,06888%
|1
|Yıkımı Yapılacak Binalarda Kapalı Alanda Bulunan Asbestli Malzemelerin Sökülmesi ve Bertaraf Edilmesi
|0,950115%
|1,425173%
|2
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02180107