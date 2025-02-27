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AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

CİNSİ KONUMU AYLIK BEDEL 10 YILLIK BEDEL G.TEMİNAT Halı Saha Şeyhcui Mah. 1802 Ada Merkez/AMASYA 57.000,00 TL 6.840.000,00 TL 205.200,00 TL

Spor Kompleksi Halı Sahanın 10 Yıllığına kiralanması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile yapılacaktır.İş bu ihaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde İhale Biriminden ücretsiz olarak görülüp 1000 TL+KDV karşılığında temin edilebilir.İhale 11/03/2025 Tarihinde saat 10:00'da ,Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihale kararına itiraz edilemez.İhale konusu Spor Kompleksi halı sahanın, kiracıya ait Tahmin Edilen Bedeli, en az %3 Geçici Teminat bedeli ,İhale saati, ihale şartnamesinde görüldüğü gibi tespit edilmiştir. Tahmin Edilen Bedeller KDV Hariç olarak belirlenmiştir.



MADDE5- İhaleye katılmak isteyen istekliler de aşağıdaki şartlar aranır.

a-)İkametgâh belgesi.

b-)Tebligat adresi.

c-)Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi(Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre varsa Ticaret odası veya Esnaf ve Sanatkârlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (2025 yılı içerisinde alınmış olacak)(Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair belge. (2025 yılında alınmış olacak.) (Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge.)

d-)Noter tasdikli imza sirküleri.(Gerçek kişi için imza beyannamesi)

e-)İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım sağlanıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâlet edeceklerin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

f-)Diğer belgeler. ( Geçici Teminat belgesi, Amasya Belediyesinden alınacak borcu yoktur belgesi, Adli sicil belgesi, İş yeri görme belgesi, İhale Doküman Alındı Makbuzu.)

e) İhaleye katılım dosyaları ihale başlangıç saatine kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisine teslim edilecektir.

İhale Katılım Dosyası teslim edemeyen istekliler ihaleye katılamayacaklardır. Teslim edilen dosyalar üzerinde yapılan incelemede iş bu şartnamede istenilen şartlara haiz olmayan dosya sunduğu tespit edilen isteklilerde ihaleye katılamayacaklar.





MADDE6- İhale Saati TRT nin verdiği saat ayarı esas alınır.