KAHRAMANMARAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

Davacı MEHMET KOSKA ile Davalı KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Davaya konu Kahramanmaraş İli, Tekir Mahallesi 295 ada 1 parsel, 295 ada 2 parsel, 295 ada 3 parsel ve 230 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazlar arasında kalan dava konusu taşınmazın Mehmet ve Emine oğlu, 01/05/1947 doğumlu Davacı MEHMET KOSKA zilyetliği olup 25-30 yıldan fazla bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2022/297 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02181900