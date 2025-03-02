T.C. ADANA 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/147 Esas

KARAR NO : 2024/695

Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık, Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/11/2024 tarihli ilamı ile 142/2.h.1, 151/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ali ve Rahıl oğlu, 1991 Suriye doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı SAMER ALİ YAHYA HÜMRAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememizin 2023/147 Esas 2024/695 Karar sayılı gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağının İHTARI ile kararın sanığa TEBLİĞİNDEN itibaren İKİ HAFTA İÇİNDE, mahkememize veya yargı sınırlarımız dışında ise, en yakın mahkemeye verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle, düzenlenecek tutanakla ve hakim tarafından onaylanmış suretiyle veya ilgili tutuklu ya da hükümlü ise ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne verilen dilekçe ya da beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle ADANA BÖLGE ADLİYEMAHKEMESİ'NE İSTİNAF YOLU AÇIK olmak üzere, istinaf talebinde bulunmaması halinde kararın kesinleşeceği ve infaza verileceğinin ihtarı ile karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 26.02.2025

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