T.C. ERBAA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2020/831 Esas

TASFİYENİN TATİLİ İLANI

24781168322 T.C. Kimlik numaralı, Ali ve Nursel oğlu, 01/03/1975 Erbaa doğumlu, Ömer KORUCU'nun tasfiyeye esas malı bulunamadığından İİK.nun 217. maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılar tarafından gideri peşin verilerek tasfiyeye ait işlemlerin yürütülmesinin devamı istenilmediği takdirde iflasın kapatılacağı tebliğ ve ilan olunur. 26/02/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02181898