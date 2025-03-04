T.C. İSTANBUL ANADOLU 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.90469455-2024/421-Ceza Dava Dosyası

İSTANBUL ANADOLU 9.AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

İLANEN TEBLİGAT

ESAS NO :2024/421

KARAR NO :2025/10

KARAR TARİHİ : 15/01/2025

SUÇ : Dolandırıcılık

SANIK KİMLİĞİ : HASAN İLBEYLİ ; Lütfü ve Mahigül oğlu, 12/11/1972 Sakarya d.lu, (TC Kimlik No:560......14)

KARAR ÖZETİ : Sanığın "Dolandırıcılık" suçundan dolayı yapılan yargılaması sonucunda sanık hakkında 1 yıl 8 ay hapis ve 400 TL adli para cezasına hükmedilerek verilen hükmün CMK 231/8.maddesi gereğince 5 yıl süre ile açıklanması geri bırakılmıştır.

Adı geçen sanığa mahkeme kararı bütün aramalara rağmen kendisinin yada konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı Kanunun 29.maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak iki haftalık süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunulmak sureti ile Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 03/03/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02183290