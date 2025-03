ARSALARIN SATIŞ İLANI

Yenişehir 2129 5 1.050,00 12.200,00 12.950.000,00 390.000,00 Yenişehir 2129 6 1.203,78 11.333,33 13.642.840,00 410.000,00 Yenişehir 2130 2 1.100,00 12.333,33 13.566.666,66 410.000,00 Yenişehir 2130 3 1.081,04 12.333,33 13.332.826,66 400.000,00 Yenişehir 2130 4 1.007,82 13.333,33 13.437.600,00 403.130,00 Yenişehir 2130 5 993,08 13.333.33 13.241.066,66 397.235,00

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Yenişehir Mahallesinde bulunan ve aşağıda ada, parseller ve yüz ölçümleri ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları yazılı arsalar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi gereğince Açık artırma sureti ile satışa çıkarılacaktır.



MADDE–2

İhale Viranşehir Belediye Encümen toplantı salonunda Katılımın çok olması halinde belediye Meclis toplantı salonunda İhale Komisyonu olan Belediye Encümen üyeleri huzurunda yapılacaktır.



MADDE–3

İhaleye katılan isteklilerden istenecek belgeler;

1) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı, ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

2) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

3) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğü veya Muhtarlardan)

4) Vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

5) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge

6) İmza sirküleri

7) Şartname alındı makbuzu

8) Borcu olmadığına dair belge (Hem Belediyeden hem de Vergi Dairesinden Borcu Olmadığına dair yazı.)

9) İstekliler satın almak istedikleri her parsel için ayrı dosya hazırlamak zorundadır.



MADDE–4

İhale;

17/03/2025 Pazartesi Günü 2129 ada 5 Nolu parsel için saat 09.30'da

17/03/2025 Pazartesi Günü 2129 ada 6 Nolu parsel için saat 10.15'de

17/03/2025 Pazartesi Günü 2130 ada 2 Nolu parsel için saat 11.00'da

17/03/2025 Pazartesi Günü 2130 ada 3 Nolu parsel için saat 14.00'da

17/03/2025 Pazartesi Günü 2130 ada 4 Nolu parsel için saat 14.45'de

17/03/2025 Pazartesi Günü 2130 ada 5 Nolu parsel için saat 15.30'da İhale komisyonu huzurunda Belediye Hizmet binası Encümen toplantı salonunda veya katılımın çok olması halinde Belediye Meclis Toplantı salonunda yapılacaktır. İstekliler İhaleye ilişkin bilgileri Viranşehir belediyesi Emlak ve istimlak müdürlüğünden temin edebilir ve şartnameyi 5.000,00 TL (BEŞBİNTL) ücret karşılığında satın almaları gerekir.



MADDE–5

İhaleye katılan istekliler arsanın 1m²'si üzerinden artırma yapabilecek ve ihale üzerinde kalan istekliden arsanın toplam bedeli üzerinden %6 oranında kati teminat alınacaktır.



MADDE–6

İstekli İhale günü en geç ihale saatine kadar istenilen evraklar ile birlikte dosya halinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edecektir. İhale İdari şartnamesi her gün www.viransehir.bel.tr. Adresinden görülebilir.



MADDE–7

İhaleye katılan istekli aşağıda yazılı bulunan arsaların muhammen bedelinin %3 geçici teminatı Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları yazı ile T.C.Ziraat Bankası veya Halk Bankası Viranşehir Şubesine İhale tarihinden önce yatırmaları gerekmektedir.



MADDE-8

İstekliler İhaleye katılacakları her arsa için ayrı, ayrı geçici teminat yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca ihaleye katılacakları arsanın ada, parsel ve yüz ölçümü geçici teminatı ile birlikte müracaat evraklarında belirtmeleri gerekmektedir.



İHALEYE KATILMAYACAK OLANLAR

MADDE-9

Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

1. İhaleyi yapan idarenin;

a) İta amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (Değişik: 2.3.1984 - 2990/2 md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

2. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.



MADE–10

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespit etmekte serbesttir.



İlanen Duyurulur.









Cebrail TEMEL

Belediye Başkanı V.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02178094