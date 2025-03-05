İ L A N

T.C. KAYSERİ 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/149 Esas

Mahkememizin yukarıda esası belirtilen dosyasında dahili davalılar Yılmaz Akbulut(T.C. 106*****946) ve İlhan Akbult'a(T.C. 106*****208) tebligat yapılamamış olup, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi ekraporunun ilanen tebliğine karar verilmiş olup ; mahkememizce bilirkişiler Akif Özkan, Gökhan Ergül ve Eyyüp Ekizoğlundan düzenlenen ek raporda alınan " Mahkemenizin talebi üzerine yerleşik Yargıtay içtihatları nazara alınarak ürün- üretim masraflarının, bürüt gelirin 13'ü kabul edilmesi suretiyle münavebeye alınan ürünler ile taşınmazdan elde edilecek yıllık net gelir 193.33 TL olarak hesaplanmıştır. Dava konusu parseller kuru tarım arazisi olduğundan dolayı Kapitalizasyon faiz oranı 965 olarak alınmış olup Yargıtay içtihatları nazara alınarak ürün- üretim masraflarının, bürüt gelirin 1/3'ü kabul edilmesi suretiyle yıllık net gelire göre m? birim fiyatı 3,87 TL olarak hesaplanmıştır. Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Düver Mah. Karadayı Mevki, 101 ada, 45 parsel sayılı taşınmazın 2910,59 m2 lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırması yapılarak bu değerden 100m2 "lik mülkiyet kamulaştırmasına konu olan alan inde irtifak hakkı bedelinin 7.599,01 TL, ve 100,00 m2 pilon yeri bedelinin 774 TL olmak üzere kamulaştırılacak toplam alanın değeri 8.373,01 TL olarak hesaplanmıştır."11/01/2025 tarihli bilirkişi Ek raporu taraflara İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02184087