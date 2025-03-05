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Giriş Tarihi: 06.03.2025 00:00

T.C. KULU SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.
KULU SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/391 Esas
İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen GENCO İŞCAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP TC KİMLİK NO : 53386306396
ADI SOYADI : GENCO İŞCAN
BABA ADI : YUSUF
ANA ADI : LÜTFİYE
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1971
DOĞUM YERİ : KULU
İKAMETGAH ADRESİ : Karacadağ Mah. Karacadağ Cad. No:24Kulu/ KONYA

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02181596

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T.C. KULU SULH HUKUK MAHKEMESİ
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