Giriş Tarihi: 06.03.2025 00:00
T.C.
KULU SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/391 Esas
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen GENCO İŞCAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 53386306396
ADI SOYADI : GENCO İŞCAN
BABA ADI : YUSUF
ANA ADI : LÜTFİYE
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1971
DOĞUM YERİ : KULU
İKAMETGAH ADRESİ : Karacadağ Mah. Karacadağ Cad. No:24Kulu/ KONYA
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