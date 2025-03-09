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T.C. BİLECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/596 Esas

DAVALI ŞAKİR AŞKIN ÖZTÜRKMEN'E : TC NO: 10639170692

Davacı TCDD tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma davasında tarafınıza tebligat yapmanın başkaca yolu kalmadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup, duruşma Günü: 24/06/2025 günü saat: 09:00 olup, dava dilekçesinde Bilecik Osmangazi Mh. 1286 ada 70 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması talep edilmiş olup, bilirkişi raporları ile 52.775,67 TL değer belirlenmiş olduğu hususları ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02186583