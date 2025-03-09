T.C.

KDZ. EREĞLİ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.31461887-2014/814-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 13/12/2024 tarih 2014/814 Esas 2024/597 Karar sayılı kararı ile Sanık ABDOULAYE CISSE hakkında Katılan İSMAİL İSKENDER ÖZALP'a yönelik Dolandırıcılık suçundan açılan kamu davasının ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞMESİNE karar verilmiştir. Sanığın adresinin meçhul olması nedeni ile Mahkememiz hükmü tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince ilan yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak ;Her ne kadar sanık hakkında 5237 Sayılı TCK.nun 157/1 maddesi gereğince Dolandırıcılık suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmışsa da, sanığın üzerine atılı suçun ceza üst sınırı nazarında zaman aşımı süresinin 8 yıl olduğu ve zaman aşımını kesen son işlemin 17/07/2014 tarihinde iddianame düzenlenmesi olduğu ve 8 yıllık sürenin eklenmesi ile bu sanık yönünden zaman aşımı süresinin 17/07/2022 tarihinde dava zamanaşımı süresinin dolduğu anlaşılmakla 5271 Sayılı CMK'nın 223/8, 253/21 ve 5237 Sayılı TCK'nın 66/1-e ve 67/3 maddeleri gereğince davanın ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞMESİNE, Dair, Cumhuriyet Savcısı huzurunda, tarafların yokluğunda,5271 sayılı kanunun 273. maddesi gereğince uyarınca gerekçeli kararın ilgiliye tebliğinden itibaren 2 (İki) Hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, ceza infaz kurumu veya tutukevinde bulunanlar yönünden ise 5271 sayılı CMK'nın 263 maddesi uyarınca zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçeyi ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğü aracılığıyla Mahkememize göndermek suretiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesince inceleme yapılması amacıyla İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere ve kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

SANIK : ABDOULAYE CISSE

İbrahim ve Traoure oğlu, 1979 GİNE doğ.

GİNE UYRUKLU, adresi belirsiz

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