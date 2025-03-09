T.C. KIRKLARELİ

4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.58723129-2023/680-Ceza Dava Dosyası 28.02.2025

İ L A N

ESAS NO:2023/680

KARAR NO :2024/555

Mahkememizin 16/10/2024 gün 2023/680 Esas 2024/555 Karar sayılı kararı ile;

HÜKÜM:

Sanık Harun YILMAZ (Murat ve Türkan oğlu, 21/12/1990 ÇATALZEYTİN doğumlu, TC Kimlik No:29905983386)'ın "Kasten Yaralama" suçundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 37/1 maddesi delaletiyle 86/1, 86/3-e, 87/3, 29/1, 53/1,58/6 ve 58/7 maddeleri gereğince 1 YIL 3 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,Yargılama esnasında yapılan 6 adet tebligat gideri 522,00TL ve posta giderleri 156,00TL olmak üzere toplam 678,00TL'nin sanıklardan eşit oranda tahsili ile hazineye gelir kaydına, iş bu kararın tebliğinden itibaren, 2 HAFTA içerisinde mahkememize veya mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi ya da tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, taraf cezaevinde ise mahkememize iletilmek üzere cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilmesi suretiyle TEKİRDAĞ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere, bu şekilde süresi içerisinde kanun yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği hatırlatılarak karar verildiği, Ancak sanık Harun YILMAZ'a mahkememiz gerekçeli kararın bütün aramalara rağmen bulunup tebliğ olunamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup; 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29. Maddeleri gereğince sanık Harun YILMAZ'nın yokluğunda verilen gerekçeli kararın tüm yurtta yayın yapan ulusal gazetede yayımlanmasına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

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