İ L A N

T.C. OSMANİYE 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/306 Esas

DAVALI : NUR EL HALİT - (Ybn kimlik no: 99851189088) -Fatih Mah. Türkmen Küme Evleri No:500 İç Kapı No:738 Yeşilyurt/MALATYA

Davacı MUHAMMED İBRAHİM (Ybn kimlik no: 99754595542) tarafından aleyhinize açılan Velayet (Velayetin Değiştirilmesi (TMK M.183,349)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, 06/03/2025 tarihli duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 2023/306 Esas sayılı velayetin değiştirilmesi dosyasında; "davacı ile aranızda hakkınızda velayetin değiştirilmesi davasının açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ve ayrıca 26/06/2025 günü saat 09:20'de ön inceleme duruşmasının yapılacağı İLANEN TEBLİĞ olunur. 06/03/2025

