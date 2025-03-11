ÇÖP KONTEYNERİ SATIN ALINACAKTIR

Giriş Tarihi: 12.03.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 00:17
ÇÖP KONTEYNERİ SATIN ALINACAKTIRÇEKMEKÖY BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
|İKN
|:
|2025/353915
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
|b) Adresi
|:
|MERKEZ MAH. PİRİ REİS CAD. NO:5 34794 ÇEKMEKÖY ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2166000600 - 2166000625
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|2025 Yılı Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteyneri Alım İşi
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|700 Adet Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteyneri -Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Malzemeler, İlçe sınırlarında idarenin göstereceği alana getirilerek idarenin onayı sonrası, yüklenici tarafından teslim işlemi yapılacaktır.
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|2025 YILI %100
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3 gün içinde işe başlanacaktır.
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|07.04.2025 - 11:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|MERKEZ MAH. PİRİ REİS CAD. NO:5 ÇEKMEKÖY/İST.
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02186202