T.C. SERİK 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/757 Esas

KARAR NO : 2024/887

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/12/2024 tarihli ilamı ile verilen hapis cezasının Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği, Gerekçeli Karar Hasan ve Şengül oğlu, 15/05/1995 doğumlu, Kilis nüfusuna kayıtlı Barış GEZERKUŞ'a tebliği edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ulusal yayın yapan GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 05.03.2025

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