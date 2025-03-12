GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

Giriş Tarihi: 13.03.2025 00:00
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIRKÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
|İKN
|:
|2025/371773
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
|b) Adresi
|:
|İstasyon Mh. İstasyon Cd. No: 54 Halkalı KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2124110826 - 2124110833
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|İşletmelerde Kullanılmak Üzere 2 Kısımdan Oluşan Kırmızı ve Beyaz Et Alımı İşi
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|8 kalemden oluşan İşletmelerde Kullanılmak Üzere 2 Kısımdan Oluşan Kırmızı ve Beyaz Et Alımı İşi'dir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|1-Soğuksu Sosyal Tesisleri 2-Selçuklu Sosyal Tesisleri 3-Halkalı Sosyal Tesisi 4-Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Tesisleri 5-Menekşe Kafe 6-Macera Parkı
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Teknik Şartname'nin 9.2 nci maddesinde belirtilen sipariş süreleri dikkate alınarak, İdarenin ihtiyacına göre bildirilen siparişler doğrultusunda 31/12/2025 tarihine kadar peyder pey teslimat yapılacaktır.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdarece belirlenecek tarihte
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|04.04.2025 - 10:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü / 1. Kat / Toplantı Salonu (İstasyon mahallesi Halkalı İstasyon Caddesi No:54 Küçükçekmece/İSTANBUL)
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
|Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
|4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
|a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
Yetkili Satıcı Belgesi
|4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|4.4.1.
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen dana ve/veya tavuk eti alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02188628