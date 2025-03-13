T.C.

MUDURNU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Sayı : 2024/257 Esas

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ile aşağıda kimlik bilgileri yazılı davalı arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma davası nedeniyle; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince bedel tespit ve tescil davası açılmış olup; Kamulaştırmayı yapan idarenin adının Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olduğu;Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 14.maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri;

Açılacak iş bu davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine yöneltileceği,

Kamulaştırma Kanunu 14.maddesinde öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C.Ziraat Bankası Mudurnu Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı;

Dava dosyalarının duruşma gününün 04/06/2025 ve 11/06/2025 günü olduğu,

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur.

KAMULAŞTIRMAYA KONU OLAN TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER

İLİ : BOLU

İLÇESİ : MUDURNU

DOSYA NO MAHALLE ADA/PARSEL MALİK

2024/257 Alpagut 208 Ada 22 Huriye KARACAKAYA

Nolu Taşınmaz

113 Ada 58

2024/258 Yaylabeli 113 Ada 82 Cevat KAHYAOĞLU

113 Ada 90

Nolu Taşınmaz

2024/259 Yaylabeli 113 Ada 55 Mehmet GÜRCAN

Nolu Taşınmaz

2024/260 Yaylabeli 113 Ada 54 Mehmet BOYRAZ

Nolu Taşınmaz

2024/261 Yaylabeli 113 Ada 46 Ahmet GÜREL

Nolu Taşınmaz

2024/262 Yaylabeli 101 Ada 74 Bedriye KOCAMAN

Nolu Taşınmaz

2024/263 Cuma 154 Ada 3 Fatma ÇAĞLAR

Nolu Taşınmaz

2024/264 Cuma 154 Ada 6 Emine UYSAL

Nolu Taşınmaz

2024/265 Yaylabeli 113 Ada 66 Cevdet ÖZTÜRK

Nolu Taşınmaz

2024/266 Yaylabeli 113 Ada 78 Mustafa COŞKUNER

Nolu Taşınmaz

2024/267 Yaylabeli 113 Ada 83 Sezgin ÖZCAN

Nolu Taşınmaz

2024/268 Pelitözü 159 Ada 6 Kayhan DALMAN

Nolu Taşınmaz

2024/269 Pelitözü 127 Ada 6 Şinasi ALTAŞ

Nolu Taşınmaz

2024/270 Alpagut 209 Ada 17 Hayrettin ZENGİN

Nolu Taşınmaz

2024/271 Yaylabeli 113 Ada 91 Adem COŞKUNER

Nolu Taşınmaz

2024/272 Yaylabeli 113 Ada 87 Saffet ÖZCAN

Nolu Taşınmaz

2024/273 Yaylabeli 113 Ada 88 Ayşe YAŞAR

Nolu Taşınmaz

2024/274 Cuma 148 Ada 32 Mehmet Ali TUTALIR

Nolu Taşınmaz

2024/275 Yaylabeli 113 Ada 65 Nazmiye KOCAMAN

Nolu Taşınmaz

2024/276 Pelitözü 113 Ada 9 Nazile ÇIRAKOĞLU

Nolu Taşınmaz

2024/277 Cuma 113 Ada 12 Kamil ERKUL

Nolu Taşınmaz

2024/278 Pelitözü 108 Ada 165 Muharrem KARACA

Nolu Taşınmaz

2024/279 Pelitözü 108 Ada 167 Mehmet KARPINAR

108 Ada 170

Nolu Taşınmaz

2024/280 Pelitözü 108 Ada 78 Mehmet ÖZDEMİR

108 Ada 79

Nolu Taşınmaz

2024/281 Pelitözü 127 Ada 4 Satılmış Meşeci

127 Ada 5

Nolu Taşınmaz

2024/282 Pelitözü 130 Ada 16 Hayri TELKEŞ

130 Ada 17

132 Ada 10

Nolu Taşınmaz

2024/283 Yaylabeli 154 Ada 22 İsmali KUŞÇUOĞLU

154 Ada 23

Nolu Taşınmaz

2024/284 Pelitözü 108 Ada 80 İhsan KORKMAZ

108 Ada 81

Nolu Taşınmaz

2024/285 Cuma 148 Ada 63 Hayriye CAZOĞLU

148 Ada 64

Nolu Taşınmaz

2024/286 Sırçalı 138 Ada 7 Ahmet YAMAN

Nolu Taşınmaz

2024/287 Yaylabeli 101 Ada 70 İsmail BOZKURT

113 Ada 47

Nolu Taşınmaz

2024/288 Cuma 154 Ada 2 Zehra ALTUNBEZEL

Nolu Taşınmaz

2024/289 Cuma 148 Ada 39 Şaziye DOĞAN

154 Ada 1

Nolu Taşınmaz

2024/290 Cuma 138 Ada 3 Rıdvan TUTAL

Nolu Taşınmaz

2024/291 Dağyolu 167 Ada 5 Yunus KARAMAN

Nolu Taşınmaz

2024/292 Dağyolu 146 Ada 11 Salih DOĞAN

Nolu Taşınmaz

2024/293 Dağyolu 106 Ada 15 Osman GÜRBÜZ

Nolu Taşınmaz

2024/294 Dağyolu 166 Ada 4 Osman ÇAKIR

Nolu Taşınmaz

2024/295 Dağyolu 167 Ada 1 Nuriye ÇAKIR

Nolu Taşınmaz

2024/296 Cuma 150 Ada 9 Nurettin OKUMUŞ

Nolu Taşınmaz

2024/297 Cuma 148 Ada 29 Mustafa OKUMUŞ

148 Ada 30

150 Ada 1

Nolu Taşınmaz

2024/298 Sırçalı 139 Ada 23 Mustafa DEMİR

Yaylabeli 113 Ada 123 Mustafa DEMİR

Nolu Taşınmaz

2024/299 Sırçalı 139 Ada 184 İsmali YAMAN

Nolu Taşınmaz

2024/300 Dağyolu 106 Ada 11 İrfan ALTUNBEZEL

Nolu Taşınmaz

2024/301 Dağyolu 105 Ada 13 İlhan ÇELİKTAŞ

Nolu Taşınmaz

2024/302 Dağyolu 165 Ada 8 Huriye KIZMAZ

Nolu Taşınmaz

2024/303 Dağyolu 170 Ada 13 Hayriye YILMAZ

Nolu Taşınmaz

2024/304 Dağyolu 103 Ada 29 Gülizar ASLANDAŞ

Nolu Taşınmaz

2024/305 Dağyolu 107 Ada 41 Eşref KARAMAN

Nolu Taşınmaz

2024/306 Dağyolu 145 Ada 9 Emriye BURAK

Nolu Taşınmaz

2024/307 Dağyolu 103 Ada 62 Durkadın OKUMUŞ

Nolu Taşınmaz

2024/308 Dağyolu 146 Ada 9 Celal DOĞAN

Nolu Taşınmaz

2024/309 Sırçalı 139 Ada 15 Ali DEMİR

139 Ada 27

Nolu Taşınmaz

2024/310 Dağyolu 105 Ada 12 Ali GÜRBÜZ

106 Ada 5

Nolu Taşınmaz

2024/311 Dağyolu 106 Ada 4 Mustafa ÖZBAKIR

142 Ada 2

145 Ada 12

166 Ada 7

Nolu Taşınmaz

2024/312 Dağyolu 103 Ada 59 Mehmet KARAMAN

145 Ada 11

Nolu Taşınmaz

2024/313 Dağyolu 146 Ada 8 Düriye SANALAN

165 Ada7 İsmail GÜNGÖR

166 Ada 2 Rabia GÜNGÖR

Nolu Taşınmaz Sevim ÇELİKTAŞ

2024/314 Sırçalı 139 Ada 28 Mehmet Ali KAYA

139 Ada 29

Nolu Taşınmaz

2024/315 Dağyolu 104 Ada 1 İrfan ORUÇ

105 Ada 11

167 Ada 3

Nolu Taşınmaz

2024/316 Dedeler 140 Ada 9 İsmet BÖYÜKKİRLİ

Nolu Taşınmaz

2024/317 Pelitözü 125 Ada 2 MUDURNU ENERJİ Nolu Taşınmaz SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2024/318 Yaylabeli 113 Ada 85 Gülperi KAYA

Nolu Taşınmaz

2024/319 Dağyolu 171 Ada 8 Adem DURAK

Nolu Taşınmaz Durmuş DURAK

2024/320 Dağyolu 103 Ada 30 Adem GÜÇLÜ

Nolu Taşınmaz Refet GÜÇLÜ

2024/321 Dağyolu 103 Ada 43 Ahmet ALTUNBEZEL

106 Ada 8

Nolu Taşınmaz

2024/322 Dağyolu 147 Ada 35 Adem DURAK

Nolu Taşınmaz

2024/323 Dağyolu 146 Ada 10 Ahmet DOĞAN

166 Ada 5

Nolu Taşınmaz

2024/324 Dağyolu 103 Ada 34 Bayram ALTUNBEZEL

103 Ada 44

Nolu Taşınmaz

2024/325 Dağyolu 106 Ada 9 Ahmet ÇAKIR

Nolu Taşınmaz

2024/326 Cuma 148 Ada 49 İbrahim BOZKURT

153 Ada 3

153 Ada 7

Nolu Taşınmaz

2024/327 Cuma 148 Ada 23 Eşref UYSAL

150 Ada 7

153 Ada 4

154 Ada 5

Nolu Taşınmaz

2024/328 Dağyolu 103 Ada 63 Ahmet BOZKURT

Nolu Taşınmaz

2024/329 Pelitözü 130 Ada 11 Mehmet ÇAKIR

130 Ada 12

130 Ada 13

Nolu Taşınmaz

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