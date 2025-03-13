Giriş Tarihi: 14.03.2025 00:00
T.C.
MUDURNU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Sayı : 2024/257 Esas
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ile aşağıda kimlik bilgileri yazılı davalı arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma davası nedeniyle; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince bedel tespit ve tescil davası açılmış olup; Kamulaştırmayı yapan idarenin adının Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olduğu;Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 14.maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri;
Açılacak iş bu davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine yöneltileceği,
Kamulaştırma Kanunu 14.maddesinde öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,
Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C.Ziraat Bankası Mudurnu Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı;
Dava dosyalarının duruşma gününün 04/06/2025 ve 11/06/2025 günü olduğu,
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur.
KAMULAŞTIRMAYA KONU OLAN TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER
İLİ : BOLU
İLÇESİ : MUDURNU
DOSYA NO MAHALLE ADA/PARSEL MALİK
2024/257 Alpagut 208 Ada 22 Huriye KARACAKAYA
Nolu Taşınmaz
113 Ada 58
2024/258 Yaylabeli 113 Ada 82 Cevat KAHYAOĞLU
113 Ada 90
Nolu Taşınmaz
2024/259 Yaylabeli 113 Ada 55 Mehmet GÜRCAN
Nolu Taşınmaz
2024/260 Yaylabeli 113 Ada 54 Mehmet BOYRAZ
Nolu Taşınmaz
2024/261 Yaylabeli 113 Ada 46 Ahmet GÜREL
Nolu Taşınmaz
2024/262 Yaylabeli 101 Ada 74 Bedriye KOCAMAN
Nolu Taşınmaz
2024/263 Cuma 154 Ada 3 Fatma ÇAĞLAR
Nolu Taşınmaz
2024/264 Cuma 154 Ada 6 Emine UYSAL
Nolu Taşınmaz
2024/265 Yaylabeli 113 Ada 66 Cevdet ÖZTÜRK
Nolu Taşınmaz
2024/266 Yaylabeli 113 Ada 78 Mustafa COŞKUNER
Nolu Taşınmaz
2024/267 Yaylabeli 113 Ada 83 Sezgin ÖZCAN
Nolu Taşınmaz
2024/268 Pelitözü 159 Ada 6 Kayhan DALMAN
Nolu Taşınmaz
2024/269 Pelitözü 127 Ada 6 Şinasi ALTAŞ
Nolu Taşınmaz
2024/270 Alpagut 209 Ada 17 Hayrettin ZENGİN
Nolu Taşınmaz
2024/271 Yaylabeli 113 Ada 91 Adem COŞKUNER
Nolu Taşınmaz
2024/272 Yaylabeli 113 Ada 87 Saffet ÖZCAN
Nolu Taşınmaz
2024/273 Yaylabeli 113 Ada 88 Ayşe YAŞAR
Nolu Taşınmaz
2024/274 Cuma 148 Ada 32 Mehmet Ali TUTALIR
Nolu Taşınmaz
2024/275 Yaylabeli 113 Ada 65 Nazmiye KOCAMAN
Nolu Taşınmaz
2024/276 Pelitözü 113 Ada 9 Nazile ÇIRAKOĞLU
Nolu Taşınmaz
2024/277 Cuma 113 Ada 12 Kamil ERKUL
Nolu Taşınmaz
2024/278 Pelitözü 108 Ada 165 Muharrem KARACA
Nolu Taşınmaz
2024/279 Pelitözü 108 Ada 167 Mehmet KARPINAR
108 Ada 170
Nolu Taşınmaz
2024/280 Pelitözü 108 Ada 78 Mehmet ÖZDEMİR
108 Ada 79
Nolu Taşınmaz
2024/281 Pelitözü 127 Ada 4 Satılmış Meşeci
127 Ada 5
Nolu Taşınmaz
2024/282 Pelitözü 130 Ada 16 Hayri TELKEŞ
130 Ada 17
132 Ada 10
Nolu Taşınmaz
2024/283 Yaylabeli 154 Ada 22 İsmali KUŞÇUOĞLU
154 Ada 23
Nolu Taşınmaz
2024/284 Pelitözü 108 Ada 80 İhsan KORKMAZ
108 Ada 81
Nolu Taşınmaz
2024/285 Cuma 148 Ada 63 Hayriye CAZOĞLU
148 Ada 64
Nolu Taşınmaz
2024/286 Sırçalı 138 Ada 7 Ahmet YAMAN
Nolu Taşınmaz
2024/287 Yaylabeli 101 Ada 70 İsmail BOZKURT
113 Ada 47
Nolu Taşınmaz
2024/288 Cuma 154 Ada 2 Zehra ALTUNBEZEL
Nolu Taşınmaz
2024/289 Cuma 148 Ada 39 Şaziye DOĞAN
154 Ada 1
Nolu Taşınmaz
2024/290 Cuma 138 Ada 3 Rıdvan TUTAL
Nolu Taşınmaz
2024/291 Dağyolu 167 Ada 5 Yunus KARAMAN
Nolu Taşınmaz
2024/292 Dağyolu 146 Ada 11 Salih DOĞAN
Nolu Taşınmaz
2024/293 Dağyolu 106 Ada 15 Osman GÜRBÜZ
Nolu Taşınmaz
2024/294 Dağyolu 166 Ada 4 Osman ÇAKIR
Nolu Taşınmaz
2024/295 Dağyolu 167 Ada 1 Nuriye ÇAKIR
Nolu Taşınmaz
2024/296 Cuma 150 Ada 9 Nurettin OKUMUŞ
Nolu Taşınmaz
2024/297 Cuma 148 Ada 29 Mustafa OKUMUŞ
148 Ada 30
150 Ada 1
Nolu Taşınmaz
2024/298 Sırçalı 139 Ada 23 Mustafa DEMİR
Yaylabeli 113 Ada 123 Mustafa DEMİR
Nolu Taşınmaz
2024/299 Sırçalı 139 Ada 184 İsmali YAMAN
Nolu Taşınmaz
2024/300 Dağyolu 106 Ada 11 İrfan ALTUNBEZEL
Nolu Taşınmaz
2024/301 Dağyolu 105 Ada 13 İlhan ÇELİKTAŞ
Nolu Taşınmaz
2024/302 Dağyolu 165 Ada 8 Huriye KIZMAZ
Nolu Taşınmaz
2024/303 Dağyolu 170 Ada 13 Hayriye YILMAZ
Nolu Taşınmaz
2024/304 Dağyolu 103 Ada 29 Gülizar ASLANDAŞ
Nolu Taşınmaz
2024/305 Dağyolu 107 Ada 41 Eşref KARAMAN
Nolu Taşınmaz
2024/306 Dağyolu 145 Ada 9 Emriye BURAK
Nolu Taşınmaz
2024/307 Dağyolu 103 Ada 62 Durkadın OKUMUŞ
Nolu Taşınmaz
2024/308 Dağyolu 146 Ada 9 Celal DOĞAN
Nolu Taşınmaz
2024/309 Sırçalı 139 Ada 15 Ali DEMİR
139 Ada 27
Nolu Taşınmaz
2024/310 Dağyolu 105 Ada 12 Ali GÜRBÜZ
106 Ada 5
Nolu Taşınmaz
2024/311 Dağyolu 106 Ada 4 Mustafa ÖZBAKIR
142 Ada 2
145 Ada 12
166 Ada 7
Nolu Taşınmaz
2024/312 Dağyolu 103 Ada 59 Mehmet KARAMAN
145 Ada 11
Nolu Taşınmaz
2024/313 Dağyolu 146 Ada 8 Düriye SANALAN
165 Ada7 İsmail GÜNGÖR
166 Ada 2 Rabia GÜNGÖR
Nolu Taşınmaz Sevim ÇELİKTAŞ
2024/314 Sırçalı 139 Ada 28 Mehmet Ali KAYA
139 Ada 29
Nolu Taşınmaz
2024/315 Dağyolu 104 Ada 1 İrfan ORUÇ
105 Ada 11
167 Ada 3
Nolu Taşınmaz
2024/316 Dedeler 140 Ada 9 İsmet BÖYÜKKİRLİ
Nolu Taşınmaz
2024/317 Pelitözü 125 Ada 2 MUDURNU ENERJİ Nolu Taşınmaz SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2024/318 Yaylabeli 113 Ada 85 Gülperi KAYA
Nolu Taşınmaz
2024/319 Dağyolu 171 Ada 8 Adem DURAK
Nolu Taşınmaz Durmuş DURAK
2024/320 Dağyolu 103 Ada 30 Adem GÜÇLÜ
Nolu Taşınmaz Refet GÜÇLÜ
2024/321 Dağyolu 103 Ada 43 Ahmet ALTUNBEZEL
106 Ada 8
Nolu Taşınmaz
2024/322 Dağyolu 147 Ada 35 Adem DURAK
Nolu Taşınmaz
2024/323 Dağyolu 146 Ada 10 Ahmet DOĞAN
166 Ada 5
Nolu Taşınmaz
2024/324 Dağyolu 103 Ada 34 Bayram ALTUNBEZEL
103 Ada 44
Nolu Taşınmaz
2024/325 Dağyolu 106 Ada 9 Ahmet ÇAKIR
Nolu Taşınmaz
2024/326 Cuma 148 Ada 49 İbrahim BOZKURT
153 Ada 3
153 Ada 7
Nolu Taşınmaz
2024/327 Cuma 148 Ada 23 Eşref UYSAL
150 Ada 7
153 Ada 4
154 Ada 5
Nolu Taşınmaz
2024/328 Dağyolu 103 Ada 63 Ahmet BOZKURT
Nolu Taşınmaz
2024/329 Pelitözü 130 Ada 11 Mehmet ÇAKIR
130 Ada 12
130 Ada 13
Nolu Taşınmaz
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02189298