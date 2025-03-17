Giriş Tarihi: 18.03.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 00:24
GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANDIR
|
SIRA NO
|
İL/İLÇE
|
MAHALLE
|
CİLT SAYFA NO
|ADA/PARSEL
|YÜZÖLÇÜMÜ
|ANA TAŞINMAZ NİTELİĞİ
|HİSSE PAYI
|İMAR DURUMU
|MUHAMMEN BEDEL
|GEÇİCİ TEMİNAT
|
İHALE SAATİ
|
1
|İZMİR GÜZELBAHÇE
|
YAKA
|
4/369
|2032 / 2
|2148,02 m²
|ARSA
|1/1
|Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (İmar Durumu ile ilgili diğer bilgiler dosyasında incelenmelidir.
|98.500.000,00 TL
|2.955.000,00 TL
|
11:00
|
2
|İZMİR GÜZELBAHÇE
|
YAKA
|
4/372
|2032 / 5
|1776,26 m²
|ARSA
|1/1
|Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (İmar Durumu ile ilgili diğer bilgiler dosyasında incelenmelidir.
|81.500.000,00 TL
|2.445.000,00 TL
|
11:15
a. Kimlik Belgesi Fotokopisi
b. Kanuni Yerleşim Yeri Belgesi
c. Tebligat İçin Adres Beyanı, İletişim Bilgileri
d. Sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından veya e-devletten alınmış Adli Sicil Belgesi
e. Noter tasdikli imza beyannamesi
f. Vekil tayin edilenler için noter onaylı vekâletname, imza beyannamesi, kimlik belgesi fotokopisi ile sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından veya e-devletten alınmış Adli Sicil Belgesi
g. İhale ilanından sonra Mali Hizmetler Müdürlüğünden, Vergi Dairesinden ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu olmadığına dair belge
h. 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname
i. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz
j. İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi
k. Geçici teminat olarak verilen belge (teminat mektubu, makbuz vb.)
l. Ortak girişimler için ise her bir ortak için, a – b – c – d – e – f – g – h bentlerinde istenilen evraklar ile noter onaylı "İş ortaklığı sözleşmesi veya beyannamesi"
m. Teklif Mektubu (Kapalı bir zarf içinde ihale teklif dosyasına konulacaktır. (İÇ ZARF)Tüzel Kişiler için,
a. Tebligat İçin Adres Beyanı, İletişim Bilgileri, Vergi Kimlik Numarası
b. İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi
c. Yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazeteleri
d. İhaleye girmeye yetkili olan, tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin noter onaylı, imza sirküleri ve/veya vekâletnameleri ile kimlik belgesi fotokopisi
e. İsteklilerin Dernek, Federasyon, Konfederasyon, Kooperatif veya Vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış Faaliyet Belgesi, Gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul Kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi ve kimlik fotokopisi
f. Tüzel kişiliğin ortaklarının her biri için, sabıka kaydı olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından veya e-devletten alınmış Adli Sicil Belgesi
g. İhale ilanından sonra Mali Hizmetler Müdürlüğünden, Vergi Dairesinden ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu olmadığına dair belge
h. 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname
i. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz
j. İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi
k. Geçici teminat olarak verilen belge (teminat mektubu, makbuz vb.)
l. Ortak girişimler için ise her bir ortak için, a – b – c – d – e – f – g bentlerinde istenilen evraklar ile noter onaylı "İş ortaklığı sözleşmesi veya beyannamesi"
m. Teklif Mektubu (kapalı bir zarf içinde ihale teklif dosyasına konulacaktır.(İÇ ZARF)İÇ ZARF
a. Teklif Mektubu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun olarak hazırlanır, bir zarf içerisine (İç Zarf) konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve Dış Zarfın içine konulur.
Mustafa GÜNAY
Belediye Başkanı
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02191852