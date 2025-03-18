T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2017/473 Esas

KARAR NO : 2024/695

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/12/2024 tarihli ilamı ile SSÇ Nısrin Adnan Mohammed hakkında düşme, SSÇFille Kamal Mohammed hakkında neticeten 2 yıl 1 ay erteli hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Ibrahim ve Farhıa dan olma, 1993 Somali doğumlu, müşteki Malyun Ibrahım Daud Mohamed, Kamal ve Tırki den olma 2001 Şam doğumlu Fille Kamal Mohammed, Adnan ve Farziye den olma 2004 d.lu Nısrin adnan Mohammed tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt genelinde yayın yapan trajı 50.000 üstü olan bir gazetede ve internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 2 haftaiçinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR. 14/03/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02191792