T.C.

KAHTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2024/164 Esas

Davacı , NESLİHAN TURANLI ile Davalı , ARILI KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yer İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Arılı Köyü 124 ada 1 parsel, 1494 ada 1 parsel, 140 ada 5 parsel taşınmazı ile ilgili herhangi bir hak iddia edenlerin mahkememize 3 ay içeresinde müracaat ederek itiraz ve taleplerini bildirmeleri ilan olunur.08/01/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02192757