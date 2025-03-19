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T.C. TEKİRDAĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dava dilekçesi, Tensip Tutanağı ve Duruşma Günü tebliğ ilanı

ESAS NO : 2025/38 Esas

Davacı DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ile davalı CEM ASLAN arasında mahkememizde görülmekte olan Satıcının Açtığı İtirazın İptali davası nedeniyle;

İş bu davada davalı CEM ASLAN'a (39163241302 T.C. Kimlik Nolu) tebligat yapılamamış ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yukarıda adı geçen davalı CEM ASLAN'a (39163241302 T.C. Kimlik Nolu) dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma gününün ilanen tebliği ile "HMK'nın 317. Maddesi uyarınca davalıya cevap dilekçesini sunabilmesi için tebliğden itibaren 2 haftalık süre verildiği ve HMK'nın 318. Maddesi uyarınca tarafların dilekçeleri ile birlikte tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek; ellerinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere yer vermek zorunda oldukları, dilekçelerin verilmesi ile iddianın ve savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağının başlayacağı ve duruşmanın 13/05/2025 günü saat 10:45'e bırakıldığı'' hususlarının ilan tarihine müteakip 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı şerhli davetiye tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02192452