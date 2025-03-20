T.C.

SİVAS

4. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2024/342 Esas 26.02.2025Konu : Dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü tebliğ

Davacı Yasemin Dursun tarafından davalılar Nuray Ergeç, Yasin Arıkan aleyhine açılmış bulunan Velayetin Kaldırılması davası nedeniyle;

Davalı Yasin Arıkan tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediği için ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle, davalı Nuray Ergeç ile Yasin Arıkan'ın evliliğinden olan 22/11/2017 doğumlu Doruk Emre Arıkan'ın anne Nuray Ergeç'te olan velayetinin kaldırılarak davacı Yasemin Dursun'un vasi olarak atanmasına karar verilmesini talep ettiği,

Ön İnceleme duruşma günü olan 28/05/2025 günü saat 09.00 da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususları, bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra tebliğ etmiş sayılacağı davalı Yasin Arıkan'a ve ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : YASİN ARIKAN - 29713808086 ASIM ve EMİNE oğlu/kızı, 01/10/1972 doğumlu,

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