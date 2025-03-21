T.C.

ANKARA 15. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/342 Esas

DAVALI : SİNAN KAYALI Karapürçek Mah. 3348.Cad No:1C İç Kapı No:13 Altındağ/ ANKARA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 03/07/2025 günü saat: 09:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız,veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılama devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, taraflara dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları için iki haftalık kesin süre verilmesine, süresinde belge sunmadığı , adres bildirilmediği takdirde o delilden vazgeçmiş sayılacağının ihtarına ve HMK. 150. Maddesi gereğince "taraflar duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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