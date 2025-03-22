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T.C. BERGAMA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI HİKMET KOÇ ADINA

ESAS NO : 2024/1144 Esas

Davacı Talat Başkurt tarafından İzmir İli, Bergama İlçesi, Zeytindağ Mahallesi, 488 ada, 17 parsel sayılı taşınmaz için Mahkememizde ortaklığın giderilmesi davası açılmış olup, davanın duruşması 16/06/2025 günü saat 10:50'ye bırakılmıştır. Ancak Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinize tebligat yapılamadığı anlaşıldığından tarafınıza "ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermeniz çok zor yahut imkansız olduğu takdirde yine 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus olmak ve 2 haftayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız" hususu TK 28. Ve devamı uyarınca ilanen tebliğ olunur.