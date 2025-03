T.C. İSTANBUL 65. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2015/659

KARAR NO : 2016/293

İftira Suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/06/2016 tarihli ilamı ile sanık hakkında 1 yıl hapis cezası verilmiştir.

Sanık hakkındaki 1 yıl hapis cezası kararı TCK 268 yollamasıyla TCK 267 AYK iptal kararı kapsamında İstanbul C. Başsavcılığı Asliye Ceza Masasının 15/09/2022 tarih ve 2022/2-38560 İlamat nosu ile infaz durdurma kararı verilmiş olup,

Daha sonra İstanbul C. Başsavcılığı Esas ve Karar Bürosunun 02/08/2024 tarih ve 2022/210503 CBS sayılı yazısı ile; Mahkememizin 27/09/2024 tarihli ek karar ile sanık ŞAZİMET GARİPLER hakkında infazın aynen devamına kararı verilmiştir.

Sanık ŞAZİMET GARİPLER ( Hüseyin ve Neşire'den olma, 05/05/1965 İstanbul doğumlu, TC: 23986185158) tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa ek karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 2 hafta içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 2 hafta sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 19/03/2025