T.C. SİLİVRİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/189 Esas

HATİCE CILIZ GÖCEN ile İSTANBUL DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu İstanbul İli, Silivri İlçesi, Beyciler Mah 197/31 parsel sayılı taşınmaza ilişkin Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası açılmış olması nedeniyle dava konusu taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememiz dosyasına müracaat etmeleri T.M. K'nın 713. Maddesi gereğince ilan olunur. 17.03.2025