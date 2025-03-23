Giriş Tarihi: 24.03.2025 00:00
T.C.
GERMENCİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2023/16 Esas
Dava konusu Aydın İli, Germencik İlçesi, Gümüş Mah., batısı tescil harici, doğusu tescil harici, ilerisi 165 ada 2 parsel, güneyi tescil harici ilerisi 166 ada 1 parsel, kuzeyi tescil harici ilerisi 101 ada 1 parsel sayılı taşınmaz bulunan tescilsiz taşınmazın zilyetlik yoluyla davacı Mustafa ve Ayşe oğlu, 1958 doğumlu İsmail AKÇAY adına tescili talep olunmakla; bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden kişi ya da kişiler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde dava dosyasına dilekçe ile başvurması gerektiği, aksi halde taşınmazda hak iddia eden başkaca kimse bulunmadığının kabul edileceği İHTAR ve İLAN olunur. 19/02/2025
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02195564