T.C.

GERMENCİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/16 Esas

Dava konusu Aydın İli, Germencik İlçesi, Gümüş Mah., batısı tescil harici, doğusu tescil harici, ilerisi 165 ada 2 parsel, güneyi tescil harici ilerisi 166 ada 1 parsel, kuzeyi tescil harici ilerisi 101 ada 1 parsel sayılı taşınmaz bulunan tescilsiz taşınmazın zilyetlik yoluyla davacı Mustafa ve Ayşe oğlu, 1958 doğumlu İsmail AKÇAY adına tescili talep olunmakla; bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden kişi ya da kişiler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde dava dosyasına dilekçe ile başvurması gerektiği, aksi halde taşınmazda hak iddia eden başkaca kimse bulunmadığının kabul edileceği İHTAR ve İLAN olunur. 19/02/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02195564