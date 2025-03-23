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T.C. TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/63 Esas 20.03.2025

Konu : TMK 588.maddesine göre gaiplik ilanı (2. ilan) MALİYE HAZİNESİ ile MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Manisa ili, Turgutlu ilçesi, 10. Mıntıka Mahallesi, Tireli Kuyusu mevkii, 136 ada 93 parsel sayılı taşınmaz hissedarı olduğu bildirilen Hatice : Fatma kızı isimli kişinin sağ olup olmadığının ve adresinin bilinmemesi nedeni ile Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/1049 Esas, 2013/33 Karar sayılı, 14/01/2013 tarihli kararı ile 3561 sayılı yasa gereği Turgutlu Mal Müdürü'nün kayyım olarak tayin edildiği ve gaipliğe karar verilmesine ilişkin işbu dava mahkememizde açılmış olup, Hatice : Fatma kızı isimli kişiyi tanıyanların ve bilenlerin olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin işbu 2025/63 Esas sayılı dosyamıza başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen Hatice: Fatma kızı isimli kişinin hakkında gaiplik kararı verileceği hususu TMK. 588/2 maddesi gereğince ilan olunur. 05/07/2024

GAİP

HATİCE : FATMA KIZI

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