DUYURU

İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ADRES

(Boyran Mah.) Alan No / Metrekaresi Ada/parsel

No Tahmin Edilen Yapım Maliyeti/ TL Muhammen Kira Bedeli/Ay Kira süresi Geçici Teminat /TL İhale Tarihi İhale saati İsmetpaşa Cad.No:16 1 nolu alan 4.236m2 109 ada 7 ve 14 parsel 10.131.761,44TL 20.000,00TL +%20KDV 15 yıl 411.952,84 14.04.2025 Pazartesi 14:30

Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından içinde bulunulan yılda alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

İnebolu Belediye Meclisinin 05.01.2025 tarihli 9 sayılı ve 03.02.2025 tarihli 21 sayılı Kararlarına istinaden, aşağıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen İnebolu Belediyesinin özel mülkiyeti olarak hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz İnebolu Belediye Başkanlığınca 14/04/2025 tarihine rastlayan Pazartesi günü Belediye Başkanlığı hizmet binasının zemin katında bulunan çok amaçlı salonda Encümen huzurunda yapılacak ihale ile "günübirlik tesis alanı" olarak hazırlatılan peyzaj projesine göre yatırımın geri dönüş süresi dikkate alınarak (sınırlı intifa hakkı) YAP-İŞLET-DEVRET modeli ile kiraya verilecektir. Kiralanan alana günübirlik yiyecek, içecek, dinlenme, eğlence, spor yapma vb. imkanı sağlayan tesisler yapılabilecektir.YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE Kiraya Verilecek Taşınmazın adresi, yüzölçümü, ada parsel no, tahmin edilen yapım maliyeti, muhammen kira bedeli, kira süresi, geçici teminat tutarı, ihale tarihi ve saati aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.İhale, İnebolu Belediye Başkanlığınca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 45. ve müteakip maddeleri uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.Taşınmazın kira süresi 15 (onbeş) yıldır. Aylık kira bedeli 20.000,00TL(Yirmi Bin Türk Lirası)+%20KDV'dir. 15 yıllık toplam kira bedeli 3.600.000,00TL+%20KDV'dir. Yaklaşık yapım maliyeti ise 10.131.761,44TL'dir.Geçici teminat yaklaşık yapım maliyeti ve muhammen kira bedeli toplamı üzerinden Yüzde Üç (%3) oranında alınır. Tutarı 411.952,84TL'dir.İhaleye katılabilme Şartları;a) T.C Vatandaşı olmak.b) Kanuni İkametgâh sahibi olmak.c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek.d) Geçici Teminatı yatırmış olmak.e)İhale şartnamesi doküman alındı belgesi,f)Vekâleten katılacaklar için noter tasdikli vekâletname,g) Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devletten alınmış Adli Sicil Belgesi,Tüzel kişilerde ise yukarıda ki şartlardan ayrı olarak;

b) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname.

c) Şirket yetkililerine ait kimlik fotokopileri ve ikametgah belgeleri.

d) Şirket yetkililerine ait noter tasdikli imza sirküleri,

e) Tüzel kişiliğin ortaklarının her biri için, Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devletten alınmış Adli Sicil Belgesi

f) İhaleye gireceklerin Belediyeye borcu bulunmadığını gösterir belge ibraz etmeleri gerekmektedir. (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)



Konu hakkında daha fazla bilgi almak ve şartnameyi görmek isteyenlerin, Belediye veznesine yatırılacak 2.500,00TL ücret karşılığında Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaatları önemle duyurulur.25/03/2025

İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02196679