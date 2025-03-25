KAMU HİZMET BİNALARINDA ONARIM VE TADİLAT İŞLERİ YAPILMASI

İKN : 2025/448039

1-İdarenin a) Adı : BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Kayabaşı Gazi Yaşargil Cad. 2 34494 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2124440669 - ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : Kamu Hizmet Binalarında Onarım ve Tadilat İşleri Yapılması b) Niteliği, türü ve miktarı : Kamu Hizmet Binalarında 117 Kalem İnşaat, 148 Kalem Mekanik, 83 Kalem Elektrik İşleri Yapılması

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Başakşehir/İstanbul ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 235 (İkiYüzOtuzBeş) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.04.2025 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Başakşehir Belediyesi İhale Salonu Kayabaşı Mah. Gazi Yaşargil Cad. 15 Temmuz Sk. No:2 34494 Başakşehir/İstanbul

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: B III. Grup: Bina İşleri veya BIII grubu işin onarım işi veya B III grubu işin tamamlama işi benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği

Kamu Hizmet Binalarında Onarım ve Tadilat İşleri Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu yapım işinin3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı:60Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Isı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine montajı 0,0092534% 0,0113098% 1 İstenilen anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğinde her renk seramik yer karoları ile döşeme kaplaması yapılması 0,0118575% 0,0144925% 1 Laminat kaplamalı iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (MDF) presli iç kapı kanadı (en: 80-110 cm boy: 200-230 cm arası ölçüler için) ahşap kapı kasası ve pervazı yapılması yerine montajı (tüm aksesuarlar dahil) 0,003536% 0,0043218% 1 Laminat kaplamalı iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (MDF) presli iç kapı kanadı (en: 80-110 cm boy: 200-230 cm arası ölçüler için) alüminyum kapı kasası ve pervazı yapılması yerine montajı (tüm aksesuarlar dahil) 0,004488% 0,0054854% 1 Elektrostatik toz boyalı C-60 alüminyum profillerle oluşturulmuş 5+5 mm lamine camlı doğrama imalatı yapılması ve yerine montajı (A tipi) 0,0034956% 0,0042724% 1 Elektrostatik toz boyalı C-60 alüminyum profillerle oluşturulmuş 5+5 mm lamine camlı doğrama imalatı yapılması ve yerine montajı (B tipi) 0,0007097% 0,0008675% 1 Elektrostatik toz boyalı C-60 alüminyum profillerle oluşturulmuş 4 mm kompozit kaplamalı doğrama imalatı yapılması ve yerine montajı (C tipi) 0,0014407% 0,0017609% 1 Elektrostatik toz boyalı C-60 alüminyum profillerle oluşturulmuş 5+5 mm lamine camlı doğrama imalatı yapılması ve yerine montajı (D tipi) 0,0013898% 0,0016986% 1 570x720 cm ebadında otomatik pergola sistemi yapılması ve yerine montajı 0,007905% 0,0096616% 1 500x660 cm ebadında otomatik pergola sistemi yapılması ve yerine montajı 0,0020825% 0,0025453% 1 Konferans salonu koltuğu temini ve yerine montajı 0,02856% 0,0349066% 1 Katlanır alüminyum kepenk yapılması (motor dahil) 0,032895% 0,040205% 1 Mevcut branda kaplamanın yama yapılarak onarılması 0,0025075% 0,0030647% 1 Mevcut suni çim halının yama yapılarak onarılması 0,00782% 0,0095578% 1 3 cm kalınlıkta ekstrüde polistiren levhalar (XPS) ile duvarlarda mantolama ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması 0,0096815% 0,0118329% 1 Metal karkaslı ahşap tablalı masa yapılması ve yerine konulması 0,0071187% 0,0087007% 1 Metal ayaklı sandalye yapılması ve yerine konulması 0,0187% 0,0228556% 1 Polyurea bazlı su yalıtım malzemesi ile su yalıtımı yapılması 0,010472% 0,0127992% 1 Saten alçı ile sıva yapılması 0,00884% 0,0108044% 1 Her türlü yüzeye astar uygulanarak iki kat su bazlı silikonlu iç cephe boyası yapılması 0,0411821% 0,0503337% 1 Çelik çubuk lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine tespiti 0,0251042% 0,030683% 1 Her iki yüzeyde tek plaka alçı duvar levhası ile 10 cm kalınlıkta bölme duvar yapılması 0,0077552% 0,0094786% 1 100 kw-114,9 kw arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı doğalgazlı kazan temini ve montajı 0,0061187% 0,0074785% 1 (5-10) m3/h (10-15) mss parçalayıcı bıçaklı dalgıç tip su pompası temini ve montajı 0,0025839% 0,0031581% 1 Salon tipi inverter split klima (48.000 btu/h soğutma kapasitesinde) temini ve montajı 0,010336% 0,0126328% 1 1400x700x850 mm ölçülerinde 1 çekmeceli dolaplı taban ve ara raflı mermer çalışma tezgahı temini ve yerine tespiti 0,0019236% 0,002351% 1 400x600 mm ölçülerinde konveksiyonlu 6 tepsili fırın ve kızaklı fırın altı alt tezgahı temini ve yerine tespiti 0,0021053% 0,0025731% 1 800x900x850 mm ölçülerinde elektrikli dolaplı ve 4 yanışlı ocak temini ve yerine tespiti 0,000964% 0,0011782% 1 1390x820x2100 mm ölçülerinde depo tipi çift kapılı derin dondurucu temini ve yerine konulması 0,0009361% 0,0011441% 1 1390x820x2100 mm ölçülerinde çift kapılı depo tipi buzdolabı temini ve yerine konulması 0,0007551% 0,0009229% 1 3x1,5 mm2 NHXMH kablo temini ve montajı 0,0026648% 0,003257% 1 3x2,5 mm2 NHXMH kablo temini ve montajı 0,0069341% 0,0084751% 1 Sıva üstü 60x60 cm LED tavan armatürü temini ve montajı 0,0075651% 0,0092463% 1 Sıva altı 60x60 cm LED tavan armatürü temini ve montajı 0,005837% 0,0071341% 1 Sıva üstü lineer LED armatür temini ve montajı 0,007928% 0,0096898% 1 100W LED projektör temini ve montajı 0,0057141% 0,0069839% 1 U/UTP CAT6 LSZH data kablosu temini ve montajı 0,003978% 0,004862% 1 Lineer dekoratif armatür temini ve montajı 0,0035331% 0,0043183% 1 3x95/50 mm2 NAYY kablo temini ve montajı 0,0052615% 0,0064307% 1 Dikili tip pano temini ve montajı 0,0067091% 0,0082001% 1

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02195797