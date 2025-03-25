KAMU HİZMET BİNALARINDA ONARIM VE TADİLAT İŞLERİ YAPILMASI

Giriş Tarihi: 26.03.2025 00:00
KAMU HİZMET BİNALARINDA ONARIM VE TADİLAT İŞLERİ YAPILMASIKamu Hizmet Binalarında Onarım ve Tadilat İşleri Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İKN
|:
|2025/448039
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
|b) Adresi
|:
|Kayabaşı Gazi Yaşargil Cad. 2 34494 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2124440669 -
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|Kamu Hizmet Binalarında Onarım ve Tadilat İşleri Yapılması
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|Kamu Hizmet Binalarında 117 Kalem İnşaat, 148 Kalem Mekanik, 83 Kalem Elektrik İşleri Yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Başakşehir/İstanbul
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Yer tesliminden itibaren 235 (İkiYüzOtuzBeş) takvim günüdür.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|17.04.2025 - 11:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|Başakşehir Belediyesi İhale Salonu Kayabaşı Mah. Gazi Yaşargil Cad. 15 Temmuz Sk. No:2 34494 Başakşehir/İstanbul
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyim belgeleri:
|Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
|4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
|4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|B III. Grup: Bina İşleri veya BIII grubu işin onarım işi veya B III grubu işin tamamlama işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
|4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
|İnşaat Mühendisliği
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
|İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
|Asgari Oran
|Azami Oran
|Fiyat Dışı
Unsur Puanı
|Isı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine montajı
|0,0092534%
|0,0113098%
|1
|İstenilen anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğinde her renk seramik yer karoları ile döşeme kaplaması yapılması
|0,0118575%
|0,0144925%
|1
|Laminat kaplamalı iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (MDF) presli iç kapı kanadı (en: 80-110 cm boy: 200-230 cm arası ölçüler için) ahşap kapı kasası ve pervazı yapılması yerine montajı (tüm aksesuarlar dahil)
|0,003536%
|0,0043218%
|1
|Laminat kaplamalı iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (MDF) presli iç kapı kanadı (en: 80-110 cm boy: 200-230 cm arası ölçüler için) alüminyum kapı kasası ve pervazı yapılması yerine montajı (tüm aksesuarlar dahil)
|0,004488%
|0,0054854%
|1
|Elektrostatik toz boyalı C-60 alüminyum profillerle oluşturulmuş 5+5 mm lamine camlı doğrama imalatı yapılması ve yerine montajı (A tipi)
|0,0034956%
|0,0042724%
|1
|Elektrostatik toz boyalı C-60 alüminyum profillerle oluşturulmuş 5+5 mm lamine camlı doğrama imalatı yapılması ve yerine montajı (B tipi)
|0,0007097%
|0,0008675%
|1
|Elektrostatik toz boyalı C-60 alüminyum profillerle oluşturulmuş 4 mm kompozit kaplamalı doğrama imalatı yapılması ve yerine montajı (C tipi)
|0,0014407%
|0,0017609%
|1
|Elektrostatik toz boyalı C-60 alüminyum profillerle oluşturulmuş 5+5 mm lamine camlı doğrama imalatı yapılması ve yerine montajı (D tipi)
|0,0013898%
|0,0016986%
|1
|570x720 cm ebadında otomatik pergola sistemi yapılması ve yerine montajı
|0,007905%
|0,0096616%
|1
|500x660 cm ebadında otomatik pergola sistemi yapılması ve yerine montajı
|0,0020825%
|0,0025453%
|1
|Konferans salonu koltuğu temini ve yerine montajı
|0,02856%
|0,0349066%
|1
|Katlanır alüminyum kepenk yapılması (motor dahil)
|0,032895%
|0,040205%
|1
|Mevcut branda kaplamanın yama yapılarak onarılması
|0,0025075%
|0,0030647%
|1
|Mevcut suni çim halının yama yapılarak onarılması
|0,00782%
|0,0095578%
|1
|3 cm kalınlıkta ekstrüde polistiren levhalar (XPS) ile duvarlarda mantolama ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması
|0,0096815%
|0,0118329%
|1
|Metal karkaslı ahşap tablalı masa yapılması ve yerine konulması
|0,0071187%
|0,0087007%
|1
|Metal ayaklı sandalye yapılması ve yerine konulması
|0,0187%
|0,0228556%
|1
|Polyurea bazlı su yalıtım malzemesi ile su yalıtımı yapılması
|0,010472%
|0,0127992%
|1
|Saten alçı ile sıva yapılması
|0,00884%
|0,0108044%
|1
|Her türlü yüzeye astar uygulanarak iki kat su bazlı silikonlu iç cephe boyası yapılması
|0,0411821%
|0,0503337%
|1
|Çelik çubuk lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine tespiti
|0,0251042%
|0,030683%
|1
|Her iki yüzeyde tek plaka alçı duvar levhası ile 10 cm kalınlıkta bölme duvar yapılması
|0,0077552%
|0,0094786%
|1
|100 kw-114,9 kw arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı doğalgazlı kazan temini ve montajı
|0,0061187%
|0,0074785%
|1
|(5-10) m3/h (10-15) mss parçalayıcı bıçaklı dalgıç tip su pompası temini ve montajı
|0,0025839%
|0,0031581%
|1
|Salon tipi inverter split klima (48.000 btu/h soğutma kapasitesinde) temini ve montajı
|0,010336%
|0,0126328%
|1
|1400x700x850 mm ölçülerinde 1 çekmeceli dolaplı taban ve ara raflı mermer çalışma tezgahı temini ve yerine tespiti
|0,0019236%
|0,002351%
|1
|400x600 mm ölçülerinde konveksiyonlu 6 tepsili fırın ve kızaklı fırın altı alt tezgahı temini ve yerine tespiti
|0,0021053%
|0,0025731%
|1
|800x900x850 mm ölçülerinde elektrikli dolaplı ve 4 yanışlı ocak temini ve yerine tespiti
|0,000964%
|0,0011782%
|1
|1390x820x2100 mm ölçülerinde depo tipi çift kapılı derin dondurucu temini ve yerine konulması
|0,0009361%
|0,0011441%
|1
|1390x820x2100 mm ölçülerinde çift kapılı depo tipi buzdolabı temini ve yerine konulması
|0,0007551%
|0,0009229%
|1
|3x1,5 mm2 NHXMH kablo temini ve montajı
|0,0026648%
|0,003257%
|1
|3x2,5 mm2 NHXMH kablo temini ve montajı
|0,0069341%
|0,0084751%
|1
|Sıva üstü 60x60 cm LED tavan armatürü temini ve montajı
|0,0075651%
|0,0092463%
|1
|Sıva altı 60x60 cm LED tavan armatürü temini ve montajı
|0,005837%
|0,0071341%
|1
|Sıva üstü lineer LED armatür temini ve montajı
|0,007928%
|0,0096898%
|1
|100W LED projektör temini ve montajı
|0,0057141%
|0,0069839%
|1
|U/UTP CAT6 LSZH data kablosu temini ve montajı
|0,003978%
|0,004862%
|1
|Lineer dekoratif armatür temini ve montajı
|0,0035331%
|0,0043183%
|1
|3x95/50 mm2 NAYY kablo temini ve montajı
|0,0052615%
|0,0064307%
|1
|Dikili tip pano temini ve montajı
|0,0067091%
|0,0082001%
|1
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02195797