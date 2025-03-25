Giriş Tarihi: 26.03.2025 00:00
İ L A N
T.C. MERSİN 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/2601 Esas
Konu : Gaiplik ilanı
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Gaipliği istenilen Yıldırım Arıcan'ı tanıyan gören, adresini ve yerini bilenlerin Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bilgi vermeleri gerektiği hususu TMK 33/2-3 Maddesi uyarınca BİRİNCİ KEZ İLAN OLUNUR. 14/03/2025
GAİP TC KİMLİK NO : 15566210398
ADI SOYADI : YILDIRIM ARICAN
BABA ADI : YUSUF
ANA ADI : HASİBE
DOĞUM TARİHİ : 16/05/1970
DOĞUM YERİ : ŞARKIŞLA
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