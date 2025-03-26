T.C. ÇORLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı davacı TEİAŞ ( Türkiye Elektrik İletim A.Ş) tarafından ENH ( Enerji Nakil Hattı ) kapsamında kamulaştırılması amacıyla 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TEİAŞ ( Türkiye Elektrik İletim A.Ş) adına yöneltilmesi gerektiği işlemin iptali davası ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş) adına tescil edileceği, ilanın tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve bedele ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI Çorlu Şubesi'ne yatırılacak olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/03/2025

Sıra NO Esas No İL İLÇE MAHALLE/KÖY ADA/PARSEL MÜLKİYET HAKKI VE DAİMİ İRTİFAK HAKKI M2 MALİKİ 1 2024/188 Tekirdağ Ergene Karamehmet 145/1 971,47 m2 irtifak hakkı / 60,43 m2 pilon yeri 1-MARİS SADİOĞLU , 2- VEDAT SADİOĞLU 2 2024/189 Tekirdağ Ergene Karamehmet 145/4 4.507,40 m2 irtifak hakkı 1- CEMAL KALDIRIM 3 2024/190 Tekirdağ Ergene Karamehmet 145/9 1.388,77 m2 irtifak hakkı / 60,50 m2 pilon yeri 1-GÜRKAN ERDOĞAN 4 2024/191 Tekirdağ Ergene Karamehmet 150/1 20.310,44 m2 irtifak hakkı / 249 m2 pilon yeri 1-SINIRLI SORUMLU PAKOP PLASTİK SANAYİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ

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