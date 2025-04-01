T.C.

BARTIN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/357 Esas

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/540 Sayılı yazıları ekinde gönderilen ; Bartın 1. Noterliğinin 19/09/2016 tarih 8362 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetname ile miras bırakan Durkadın Özyer'in "Sahibi bulunduğum Antalya ili, Kumluca ilçesi, bağlık Mah. mevkiinde kain ilgili tapusunda 181 ada 1 parsel numarasında kayıtlı arsa niteliğindeki anagayrimenkulümü ve Afyonkarahisar ili,ihsaniye ilçesi Yaylabağı köyü, karaoğlan mevkiinde kain tapuda 105 ada,122 parsel numarasında kayıtlı arsa niteliğindeki anagayrimenkulde bulunan 1/318 arsa payı, da blokno, 4 kat no, 36 bağımsız bölüm numaralı mesken niteliğindeki gayrimenkulleri torunlarım 3....8 T.C. kimlik numaralı Cansel Balcıoğlu'na ve 4...8 T.C. kimlik numaralı Cansu Balcıoğlu'na her birisinin hissesi yarı yarıya ve eşit olmak üzere vasiyet ediyorum.bütün arzu ve isteğim bundan ibarettir." şeklinde beyanda bulunduğu vasiyetnamenin tensiple birlikte açılıp okunduğu anlaşılmakla;

Mahkememizce mirasçı DURKADIN ÖZYER'in yapılan aramalara rağmen tebliğe elverişli adresinin tespit edilememesi nedeniyle vasiyetnamenin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu nedenle Mirasçı Şennur Erol'a yukarıda bildirilen vasiyetnameyi kabul edip etmediği hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmanın bırakıldığı 18/06/2025 Günü duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu İLANEN tebliğ olunur.

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