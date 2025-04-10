T.C. İSTANBUL 13. İCRA DAİRESİ

2025/6478 ESAS

TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, arttırmaya ilişkin şartlara, bilirkişi raporuna ve ayrıntılı açıklamalara e-satış.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6478 E. Sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 870.000,00 1 Taşıt 34EIB759 Plakalı, 2017 Model, MERCEDES-BENZ Marka, VİTO Tipli, R9MA503C023030 Motor No'lu, WDF44770513312339 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Motor Hacmi 1598cm3, Rengi Beyaz, YAPILAN BİLİRKİŞİ KEŞFİNDE:

ARACIN KONTAK ANAHTARANIN OLDUĞU, ÇALIŞTIRILMAK İSTENİLDİĞİNDE ÇALIŞTIRILAMADIĞI. ARACIN BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUDUĞU, ARACIN KOLTUKLARININ YERİNDE OLDUĞU DÖŞEMELERİNİN ESKİ VE YIPRANMIŞ OLDUĞU, ARACIN ÖN - ARKA TAMPONLARINDA ÇİZİKLERİN OLDUĞU, MUHTELİF YERLERİNDE ÇİZİKLERİN OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2025 - 11:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2025 - 11:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 11:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2025 - 11:03

Aracın bulunduğu adres: UMUT YENİKÖY YED-İ EMİN YENİKÖY MAH.GÜZELCE ALİPAŞA CAD. NO: 66/A

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