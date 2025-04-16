T.C.

GAZİANTEP

8. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2023/1039 Esas

İLAN METNİ

Davacı, CEVDET DOĞAÇ ile Davalı, MARİA ELİSABETH VAN BERKEL DOĞAÇ aleyhine açılan boşanma davasında davalının bilinen ve adresine çıkarılan tebligatların tebliğ edilemeden iade edilmesi ve yapılan araştırmalar sonucu adresinin tespit edilememesi neticesinde davalıya ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle aşağıda yazılı olan duruşma gün ve saatinde mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız ya da kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz; aksi takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 14/04/2025

DAVALI : MARİA ELİSABETH VAN BERKEL DOĞAÇ -

Duruşma gün ve saati : 29/04/2025 - 13:05/ Gaziantep 8. Aile Mahkemesi Duruşma Salonu

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02207189