T.C.

MALATYA

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/748 Esas 14.04.2025

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle dava konusu, Malatya İli, Yazıhan İlçesi, Hamidiye Mahallesi 164 ada 4 parsel sayılı taşınmaza ilişkin, dahili davalı Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mah. Nüfusa kayıtlı Ahmet Turan kızı, 1974 Warstein doğumlu, 218*****310 T.C Kimlik nolu JULE BALRAK için tebligat yapılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda isimleri yazılı olan kişilerin duruşma tarihi olan 11/09/2025 tarihinde duruşmaya katılması ilanen duyurulur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02207179