T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/12 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Muş, Merkez Bağlar (Çiriş) Köyü

MEVKİİ : Bağlar

PAFTA NO :

ADA NO : 184 Ada

PARSEL NO : 93 Parsel

VASFI : Bağ

YÜZÖLÇÜMÜ : 8.709,91 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI: Baran Öztürk, Ebru Deniz, Gül Öztürk, Jale Subaşı, Lale Toplu, Meral Öztürk, Murat Öztürk, Oktay Öztürk, Recep Öztürk, Sibel Öztürk, Suat Öztürk, Şengül Öztürk, Tuba Öztürk, Vediye Deniz, Zeynep Öztürk

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Davaya konu taşınmazın 2942 Sayılı yasa hükümleri uyarınca kamulaştırmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Muş Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İş bu ilanın davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 11/04/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02207139