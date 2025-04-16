Giriş Tarihi: 17.04.2025 00:00
T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/12 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Muş, Merkez Bağlar (Çiriş) Köyü
MEVKİİ : Bağlar
PAFTA NO :
ADA NO : 184 Ada
PARSEL NO : 93 Parsel
VASFI : Bağ
YÜZÖLÇÜMÜ : 8.709,91 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI: Baran Öztürk, Ebru Deniz, Gül Öztürk, Jale Subaşı, Lale Toplu, Meral Öztürk, Murat Öztürk, Oktay Öztürk, Recep Öztürk, Sibel Öztürk, Suat Öztürk, Şengül Öztürk, Tuba Öztürk, Vediye Deniz, Zeynep Öztürk
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Davaya konu taşınmazın 2942 Sayılı yasa hükümleri uyarınca kamulaştırmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Muş Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İş bu ilanın davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 11/04/2025
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02207139