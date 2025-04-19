Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 14:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 14:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 14:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2025 - 14:57

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İl, Başakşehir İlçe, 1401 Ada, 20 Parsel, -/2/-/54 Nolu Bağımsız BölümSayın İcra Müdürlüğü tarafından tarafımıza tevdii edilen, dosyada bulunan değer tespitine konu olan taşınmaz: İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, Sarıkamış Caddesi, No:1 Grand Rezidans adresinde mevcut tapunun 1401 ada 20 parsel sayılı 11.298,78m2 alanlı arsa üzerinde bir B.A.K. yapının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Değer tespitine konu olan konur 2. kat 54 nolu konuttur. Keşif mahallinde yapılan incelemelerde, mesken : 2 oda , 1 salon mutfak ,antre, banyo , balkon ve wc ' den müteşekkil olup meskenin oda vesalon taban alanları laminant parke, ara ıslak (hol, antre ,mutfak banyo,wc ) gibi, yerlerin taban alanları seramik mesken saten boyalı , kartonpiyerli , elektriği , suyu mevcut doğalgaz ısıtma sistemli , mutfak dolapları mobilya tezgahı granit duvarları renkli fayans , banyosu klozetli lavabolu , duşa kabinli , duvarları renkli fayans , iç doğramaları kanat ve kasaları Amerikan kapı , dış doğramaları pencere kanat ve kasaları çift cam pimapen, Mimari Projeyegöre dairenin net ~ 85,04 m², brüt ~ 107,01 m² alanlı olduğu tespit edilmiştir. Meskenin Site içerisinde, otoparklı, güvenlikli, bahçe peyzajlı iyi bir konumda olduğu görülmüştür.Başakşehir Mahallesi, Sarıkamış Caddesi, No:1 Grand Rezidans2. Kat 54 Nolu Konuttur. Başakşehir/ İSTANBUL85,04 m2İstanbul İli Başakşehir ilçesi, Başakşehir Mahallesi, 1401 ada 20 parsel 13/09/2013 onay tarihli 1/1000 Ölçekli BAŞAKŞEHİR İLÇESİ OYAKKENT UYGULAMA İMAR PLANI kapsamındaE:0,80 Konut Alanında kalmakta olduğu imar durumundan anlaşılmıştır.5.200.000,00 TL%20Tapu Kaydındaki gibidir

17/04/2025(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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