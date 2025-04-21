T.C.

REYHANLI

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2015/303 Esas

KARAR NO : 2023/431

C.SAV.ESAS NO : 2015/1094

MÜŞTEKİ : JEHAD AL SHARAA, Adnan ve Yosra oğlu, 1978 doğumlu, Abdurrezzak Alkan Caddesi Halı Saha Yanındaki Ev Reyhanlı/ HATAY adresinde oturur.

SANIK : IBRAHIM YUOSEF, AHMAD ve CEMİLE oğlu, 1995 SURİYE doğumlu, ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Hırsızlık

SUÇ TARİHİ : 01/03/2014

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 141/1

VERİLEN CEZA MİKTARI : DÜŞME

KARAR TARİHİ : 12/10/2023

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı sanık Ibrahım Yuosef hakkında açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığın TCK'nın 141/1 Maddesi gereğince zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verilmiş, Gerekçeli Karar Katılan Jehad AL SHARAA'nın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden tebliğ yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 16.04.2025

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